Jacobs-Tortu, il caso si allarga e la Fidal apre un’inchiesta: Marcell tira in ballo gli avvocati, Filippo nega tutto

Il polverone alzato dalle rivelazioni del Fatto Quotidiano hanno portato la Fidal ad aprire un'inchiesta su Giacomo Tortu, il quale avrebbe ottenuto informazioni riservate di Jacobs

In seguito alle rivelazioni pubblicate ieri dal Fatto Quotidiano sulla spy story che riguarda Giacomo Tortu, fratello maggiore di Filippo, e Marcell Jacobs, la Fidal avrebbe deciso di aprire un fascicolo nei confronti di Giacomo in seguito all’acquisizione degli atti della Procura di Milano sull’inchiesta che vede al centro Equalize, società investigativa alla quale si sarebbe rivolto il fratello di Filippo per ottenere informazioni private dell’oro olimpico nei 100 metri ai Giochi di Tokyo nel 2021.

La Spy Story rivelata dal Fatto Quotidiano

A cavallo tra il 2020 e il 2021, Giacomo Tortu, fratello maggiore di Filippo, si sarebbe rivolto a Equalize, società di sicurezza e investigazioni nota per essere al centro di una vicenda giudiziaria per aver spiato personaggi pubblici accedendo in maniera illecita a banche dati istituzionali, per ottenere le sue cartelle mediche e i certificati del sangue di Marcell Jacobs, con il sospetto che essi fosse stati occultati perché positivi a sostanze vietate.

Non solo, Giacomo avrebbe anche chiesto di entrare in possesso delle chat e delle chiamate tra Jacobs e il suo allenatore e il suo nutrizionista di allora. Il tutto senza però individuare alcuna traccia di doping e aver speso 10mila euro, di cui metà versati subito come anticipo.

La Fidal vuole vederci chiaro

Tutto ciò è emerso grazie alle rivelazioni pubblicate ieri dal Fatto Quotidiano che ha riportato le parole dell’ex poliziotto Carmine Gallo, indagato nell’inchiesta riguardante Equalize. Rivelazioni che hanno ovviamente fatto molto rumore e che rischiano di compromette gli equilibri all’interno della staffetta che tante gioie ci ha regalato negli scorsi anni, motivo per cui la procura federale della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) vuole vederci chiaro aprendo un fascicolo nei confronti di Giacomo Tortu.

Le note stampa dei diretti interessati

Subito dopo l’uscita dell’articolo del Fatto Quotidiano né Marcell né Filippo si erano espressi sul caso di dossieraggio, con il secondo che si era limitato a esprimere la propria estraneità alla questione, poi ribadita in una nota stampata lui diramata: “Ho appreso la notizia dagli organi di informazione confido che i fatti siano chiariti al più presto e che il mio nome non sia associato a eventi da cui sono totalmente estraneo”.

Le rivelazioni sul fratello di Tortu non hanno certo fatto piacere a Jacobs, i cui rapporti con Filippo non sono mai stati idilliaci, il quale – anch’egli tramite un breve comunicato stampa – ha fatto sapere di aver mobilitato i propri avvocati: “In attesa di ulteriori dettagli e verifiche ho dato mandato al mio avvocato di valutare i profili legali, come possibile parte lesa”.