James Rodriguez, il conduttore sbrocca: Chi lo critica è da TSO

L’eventuale approdo a Napoli di James Rodriguez divide il pubblico azzurro. Se molti sostenitori sarebbero entusiasti per un possibile colpo da novanta per il mercato della squadra partenopea, interessata ormai da anni da una serie di piccoli ritocchi, altri storcono invece il naso invocando investimenti massicci in altri reparti, in particolare un centravanti top – e il nome di Cavani non tramonta mai in riva al Golfo, ma anche Icardi ha tanti estimatori – oppure un difensore di grande livello dopo l’addio di Albiol.

Lo sfogo – Proprio lo snobismo con cui molti hanno salutato la trattativa per portare l’asso colombiano da Madrid a Napoli ha fatto andare su tutte le furie Valter De Maggio, conduttore di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società azzurra. Nel corso dell’ultima trasmissione il giornalista ha dichiarato: “Ho sentito critiche persino attorno al nome di James Rodriguez. Siamo da TSO per caso? A chi critica questo calciatore mando uno psichiatra gratuitamente con l’ambulanza e la camicia di forza. Se discutiamo James Rodriguez meglio andare al mare”.

Le reazioni – Sfoghi a parte, il nome di James continua a scaldare solo parzialmente i cuori di molti tifosi del Napoli. Alcuni ironizzano pubblicando sui social le immagini con la maglia azzurra di un altro James, il sassofonista Senese, altri ribadiscono: “Solo il solito teatrino, alla fine il giocatore andrà altrove”. E anche un grande ex, il libero Alessandro Renica, intervenendo a Radio Marte non è apparso molto entusiasta: “Ho dubbi che sia la priorità per il Napoli. Servirebbe una grande punta, piuttosto”.

