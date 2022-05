19-05-2022 12:57

Posto che il talento di Jannik Sinner costituisce un capitale ormai comprensibile a chiunque, impressionano le cifre del rinnovo di contratto che dovrebbe legare per 10 anni il tennista altoatesino alla Nike. Così fosse, il 20enne sarebbe tra i primi giocatori per guadagni da partnership con aziende di abbigliamento.

Jannik Sinner, testimonial record per gli sponsor

La sua celebrità è universale e ciò si traduce anche in un appeal, a livello commerciale, che le aziende hanno deciso di sfruttare investendo su un testimonial di livello internazionale: dalla Head, che gli fornisce le racchette, ad altri che lo hanno scelto come volto televisivo o stampa delle loro campagne pubblicitarie.

Qualche nome? Lavazza, Rolex, Technogym, Parmigiano Reggiano, Alfa Romeo, Fastweb, Gucci, Intesa Sanpaolo e Panini, che ha voluto lanciare il proprio manuale abbinandolo al volto di Jannik.

L’investimento stratosferico su Sinner

Idealmente Sinner prende il testimonial che dovrebbe lasciare tra qualche stagione Rafa Nadal, uomo simbolo nel tennis della Nike che avrebbe individuato nel tennista altoatesino particolarmente gradito ai sponsor per il grande richiamo che riesce ad avere in un target giovane e giovanissimo.

Su Instagram, d’altronde, Jannik Sinner continua a postare foto che lo ritraggono impegnato in eventi promossi dagli sponsor: a Castel del Monte c’è stato lo show Gucci Cosmogonie, che lo ha visto protagonista in una cornice magica e suggestiva.

L’impegno con il Roland Garros: ennesima sfida senza Berrettini

Poi sarà già tempo per il Roland Garros (che è al via): uno dei più prestigiosi tornei del Grande Slam a cui Sinner non può e non deve rinunciare a mostrare il suo miglior tennis, in attesa del ritorno di Matteo Berrettini che per Wimbledon dovrebbe annunciare il rientro.

