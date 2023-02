Jannik Sinner domina a Montpellier: settimo trionfo in carriera

L'Azzurro abbatte in due set lo statunitense Cressy e trionfa nel torneo Atp 250 in Francia

12-02-2023 17:08

Settimo trionfo in carriera per Jannik Sinner: il tennista altoatesino ha conquistato il torneo Atp 250 di Montpellier grazie al successo in finale contro Maxime Cressy.

L’Azzurro, dopo aver battuto ai quarti di finale Lorenzo Sonego e in semifinale Arthur Fils, si è imposto in due set con i parziali di 7-6, 6-3 contro lo statunitense, confermando la sua forza sul cemento indoor: per lui è la settima finale vinta su otto complessive (la quarta su questo tipo di superficie).



Jannik Sinner perfetto al servizio: Cressy ko

Nel primo set dominano i servizi: Sinner, molto determinato e concentrato fin dall’avvio, è quasi perfetto alla battuta, e a parte tre palle break annullate nel quarto gioco non rischia mai. Cressy grazie al suo potente servizio (la media è sopra i 200 all’ora) riesce a mantenere la parità. L’equilibrio si interrompe al tie-break, che l’Azzurro si aggiudica 7-3 mostrando di essere in grande giornata.

Il secondo parziale prosegue inizialmente sui binari del primo, ma Sinner tiene il servizio più facilmente rispetto al rivale, che comincia ad essere meno mobile e in difficoltà in risposta. All’ottavo game il break decisivo: Sinner risponde alla perfezione e si porta 5-3, chiudendo poi il set e la partita nel gioco successivo.

Sinner: “Il servizio è stato fondamentale”

Dopo la partita Sinner ha sottolineato la sua crescita al servizio: “La chiave è stata tenere il servizio – ha spiegato -. Sono felice del primo set, nel tiebreak lui ha sbagliato qualcosa”.

“Nel secondo set ho avuto meno chance, ma ho continuato a servire bene – ha detto Sinner che si è poi rivolto al pubblico -. Grazie per essere venuti, è stata una bella esperienza, una bella atmosfera”.

Sinner sul podio dei tennisti italiani più vincenti

Sinner sale così a sette tornei vinti: a 21 anni è già sul podio dei tennisti italiani più vincenti di sempre nel circuito Atp. Adriano Panatta è primo a 10 vittorie, Fabio Fognini secondo a 9, a 7 inseguono Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

Grazie a questo successo, Jannik risale anche nel ranking, scavalcando Tiafoe e Carreno Busta e riportandosi in quattordicesima posizione: il primo obiettivo di quest’anno per l’Azzurro e il suo staff è tornare il prima possibile in Top Ten.