Jannik Sinner, il toccante messaggio a Giulia Gardani a un anno dall'incidente: "Ti sono vicino, ce la farai"

Che orpresa per l'istruttrice cremonese, 35 anni, travolta da un'auto durante il viaggio di nozze e in lotta contro una tetraplegia: la promessa e l'incoraggiamento di Jannik.

Nel cuore degli US Open, dove è approdato agli ottavi di finale ritrovando partita dopo partita la brillantezza e lo smalto dei giorni migliori, Jannik Sinner ha trovato il tempo per fare una sorpresa a Giulia Gardani, istruttrice federale di tennis e appassionata tifosa di Jannik che giusto un anno fa, durante il suo viaggio di nozze a New York, è rimasta vittima di un grave incidente: un’auto l’ha travolta, rendendola tetraplegica.

US Open, il messaggio di Sinner alla tifosa in lotta

Una tetraplegia che potrebbe anche essere reversibile: da allora, infatti, Giulia non ha mai smesso di lottare, dando vita a un’odissea fatta di operazioni chirurgiche e riabilitazione quotidiana nel tentativo di riprendere l’uso degli arti e di migliorare le sue condizioni di salute. Chi tifa per lei ed è convinto che alla fine i suoi sforzi saranno premiati è Jannik Sinner: il rosso di San Candido ha inviato un messaggio video a Giulia: una piacevolissima sorpresa che la 35enne di Spinadesco non avrebbe mai immaginato di ricevere.

Sinner a Giulia: “Ti sono vicino, ci vediamo presto”

Jannik, che sabato sera ha superato O’Connell nel terzo turno degli US Open, ha rivolto queste parole alla Gardani: “Ciao Giulia, innanzitutto mi dispiace per tutto quello che ti è successo. Però sappi che ti sono vicino, ti mando un grande abbraccio e magari ci vediamo presto”. Un messaggio che ha inevitabilmente riempito di gioia e di emozione l’istruttrice cremonese: “Il suo messaggio di incoraggiamento è stata davvero una sorpresa meravigliosa e inattesa, speciale ed emozionante”, ha fatto sapere la coraggiosa Giulia.

Jannik cuore d’oro: il saluto anche a Oliviero Toscani

Del resto, Jannik non si è mai sottratto a qualsiasi tipo di iniziativa a sostegno delle persone che lottano o che attraversano momenti di difficoltà. Qualche tempo fa fece scalpore il suo tempestivo intervento in soccorso di una tifosa che, durante un torneo negli Stati Uniti, aveva accusato un malore in seguito a un colpo di sole. Più recentemente, ha avuto vasta eco il suo messaggio di sostegno e di incoraggiamento a un altro tifoso speciale, il celebre fotografo Oliviero Toscani, che ha reso noto di essere rimasto vittima di un brutto male.