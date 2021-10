Jannik Sinner in finale a Sofia, tra lui e il bis solo Gael Monfils

Alla fine Jannik Sinner ha fatto quello che doveva: arrivare in finale a Sofia per cercare di fare il bis del trionfo dell’anno scorso. Nella semifinale dell’ATP 250 sul cemento indoor della capitale bulgara il 20enne altoatesino di Sesto Pusteria, numero 14 del mondo, ha battuto col punteggio di 6-3 7-5 in un’ora e 40 minuti di gioco il serbo Filip Krajinovic, numero 37, conquistandosi la sua quinta finale nel circuito maggiore, nella quale incrocerà la racchetta con quella del veterano francese Gael Monfils, che ha sconfitto per 7-5 6-0 lo statunitense Marcel Giron.

Nel primo set Sinner va avanti di un break nel quarto gioco, perde a sua volta la battuta nel settimo ma riconquista il break di vantaggio nel game successivo chiudendo poi facilmente il set nel nono al primo set point. Nel second set Krajinovic salva tre palle break in un lunghissimo terzo game, poi nel sesto è lui a strappare il servizio a Sinner volando sul 5-2 ma sul 5-3, quando serve per il set, perde il game addirittura a zero, Jannik si aggiudica al game successivo di battuta del serbo e sul 6-5 chiude il match con un game di servizio vinto a zero. I precedenti tra Sinner e Monfils sono di 2-1 a favore di Jannik, che ha vinto l’ultimo confronto agli US Open dopo essersi fatto rimontare un vantaggio di due set.

OMNISPORT | 02-10-2021 19:19