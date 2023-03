Un video trapelato in rete ha costretto l’atleta della Ufc ad ammettere anzitempo la sua bisessualità: “Avrei voluto farlo quanto mi sarei sentito pronto”

18-03-2023 18:22

Un video trapelato in rete negli ultimi giorni ha costretto il lottatore della Ultimate Fighting Championship, Jeff Molina detto el Jefe, a rivelare la propria bisessualità. Una decisione obbligata dalla scelleratezza altrui e sofferta che, come dichiarato dallo stesso 25enne, avrebbe preferito non dover prendere così presto e ancora nel pieno della carriera.

Molina costretto al coming out

“Non è il modo in cui avrei voluto farlo, ma la possibilità di farlo quando mi sarei sentito pronto mi è stata tolta”. Inizia così il messaggio affidato alla sua pagina Twitter dal lottatore dei pesi mosca dell’Ufc, Jeff Molina, che sui social si è visto costretto a rivelare la propria bisessualità dopo la diffusione in rete da parte di sconosciuti di un video che lo ritrae in atteggiamenti intimi con un altro uomo.

L’ammissione di Molina su Twitter

Venticinque anni, nato in New Jersey, negli Stati Uniti, ma di origini colombiane, Molina nel suo lungo messaggio ha spiegato:

Ho sempre provato a tenere la mia vita privata lontano dai social. Per tutta la vita sono uscito con ragazze e ho soppresso le altre sensazioni provate nel corso della carriera come lottatore alla high school, al college e anche quando si è realizzato il mio sogno di entrare in Ufc. Sono sempre stato un tipo mascolino e con un senso cameratesco e il pensiero che amici e compagni di squadra potessero guardarmi e trattarmi in modo diverso era qualcosa che non riuscivo a capire.

Il messaggio ai tifosi

Molina non ha mancato, poi, di inviare un messaggio ai tifosi che, troppo spesso si sono resi protagonisti di atteggiamenti poco inclusivi:

In questo sport la maggior parte dei tifosi sono str***i omofobi, per questo avrei preferito non dichiararmi nel corso della mia carriera. Volevo essere conosciuto per quello che so fare e a cui ho dedicato undici anni della mia vita e non come “il lottatore bisessuale dell’Ufc”, che poi tutti tradurrebbero in “il lottatore gay dell’Ufc”. Conosco il mio carattere, la mia morale, me stesso e, per quanto possa essere odiato e insultato, ricevo lo stesso in termini di supporto e per me significa molto.

Un periodo complicato per Molina

Molina non sta attraversando un periodo semplice. La Nevada State Athletic Commission lo ha infatti sospeso in via cautelare a causa di un suo presunto coinvolgimento in uno giro di scommesse che vede tra gli indagati anche il suo allenatore, James Krause. Una decisione che costringerà Molina a non combattere fino al termine delle indagini.

Molina e il gesto a sostegno della comunità LGBTQIA+

Meno di un anno fa, lo scorso giugno, Molina aveva dimostrato la propria vicinanza alla comunità LGBTQIA+ indossando pantaloncini arcobaleno durante l’incontro che lo ha visto trionfare contro Zhalgas Zumakulov. Interrogato durante la conferenza stampa sul suo gesto, aveva dichiarato senza mascherare il proprio stupore e disappunto:

Sosterrò qualsiasi comunità oppressa e ostracizzata. Credevo che nel 2022 le persone fossero più aperte, ma evidentemente mi sbagliavo.

ITALIAMEDIA