Secondo Il Giornale un fondo americano sarebbe pronto a investire nel club nerazzurro risolvendo i problemi finanziari del presidente Zhang: l’affare si potrebbe chiudere in estate

17-02-2023 10:26

Le smentite di Steven Zhang sono solo di facciata: gli americani stanno per entrare nell’Inter. A rivelare il retroscena sulla società nerazzurra è Il Giornale, secondo cui un fondo d’investimento a stelle e strisce sarebbe pronto a rilevare la società e risolvere così i problemi finanziari di Zhang.

Inter, i debiti di Zhang

L’ingresso di un fondo americano nell’Inter in tempi brevi è dettato dai debiti di Steven Zhang e del gruppo Suning. Il Giornale ricorda infatti che l’8 marzo si terrà la prima udienza della causa intentata da una banca di Hong Kong che accusa il presidente dell’Inter di non aver pagato un debito di 300 milioni di euro.

Inoltre, a maggio del 2024 una delle holding di Zhang, la Grand Tower Sarl, sarà chiamata a restituire al fondo Oaktree i 275 milioni di prestito ottenuti nel 2021: fallito il tentativo del numero uno dell’Inter di rifinanziare il prestito, Zhang tra un anno dovrà pagare un debito che, contando gli interessi, ammonterà a 350 milioni di euro. Se non dovesse riuscire a restituire la somma, Zhang perderebbe il controllo dell’Inter.

Un fondo americano nell’Inter

A causa di questa situazione debitoria alle spalle, Zhang sta cercando da tempo un partner o un acquirente per l’Inter. O meglio, a cercarlo per lui sono Goldman Sachs e Raine Group, le due banche d’affari americane che da anni ormai scandagliano il mercato internazionale per un nuovo soggetto che voglia inserirsi nell’Inter. Un soggetto che, secondo Il Giornale, le due banche avrebbero finalmente trovato. Si tratterebbe di un fondo d’investimento americano che intende investire nel calcio e che pare convinto dall’affare Inter.

Il prezzo fissato da Zhang per l’Inter

Il quotidiano non fornisce cifre dell’operazione, ma ricorda il prezzo fissato da Zhang (che ha però sempre smentito le notizie riguardanti una cessione dell’Inter): 1,2 milioni di euro. Vedremo quale sarà l’offerta del fondo americano, il presidente nerazzurro potrebbe accontentarsi anche di una cifra inferiore pur di riuscire a risolvere i suoi problemi finanziari.

Secondo Il Giornale entro due settimane la trattativa potrebbe emergere in via ufficiale per poi concludersi in estate. L’Inter potrebbe iniziare la prossima stagione con una nuova proprietà o con un nuovo socio accanto a Zhang.