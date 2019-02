Jenny Cadore, la moglie di Lorenzo Insigne complice de Le Iene

Genoveffa Cadore, detta Jenny, è sposata con un calciatore ma poco incline a rendere social ogni momento della sua vita, con o senza suo marito, l’idolo dei tifosi napoletani, Lorenzo Insigne.

In effetti non ha un account su Instagram (la si vede solo nei post del marito e quasi sempre in immagini che la ritraggono insieme ai loro due figli, Carmine e Christian). Inoltre le sue comparsate televisive sono assai ridotte, a parte lo scherzoorchestrato dagli autori de Le Iene e poco altro.

Ad Insigne, il bomber napoletano e del Napoli, è legata dall’adolescenza: il matrimonio, celebrato nel 2012, ha sigillato un legame esploso pochi mesi prima ma che ha radici profonde. I due si erano incontrati giovanissimi, per poi perdersi di vista e ritrovarsi a 7 mesi dal loro sì.

Jenny, che saltuariamente si presta a eventi pubblici, ha sempre condotto una vita piuttosto riservata, né ha mai manifestato fino a questo momento velleità artistiche. Che Le Iene possano essere un trampolino di lancio?

VIRGILIO SPORT | 13-02-2019 14:49