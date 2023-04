Joaquin, addio al calcio: la Fiorentina lo saluta con il gol alla Juve

Dopo 25 anni di carriera l’attaccante ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione: salutato il Betis Siviglia, anche la sua ex squadra italiana ha voluto ringraziarlo.

20-04-2023 10:37

42 anni sulla carta d’identità, 25 di carriera calcistica, ora è davvero arrivato il momento di dire basta: Joaquin dice addio al mondo del calcio. Lo farà al termine della stagione ma lo ha già annunciato pubblicamente.

Non poteva certo mancare il saluto del Betis Siviglia, squadra di cui è diventato bandiera, ma anche la Fiorentina, suo ex club italiano ha voluto ricordarlo. Sui canali viola è stato infatti pubblicato il video del suo gol contro la Juventus, rete che lo celebrò al popolo fiorentino, accompagnato da un candido: “Grazie per tutto e in bocca al lupo per la tua prossima avventura”.