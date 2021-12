Joaquin e quel no al Chelsea nel 2004: "Troppo buio..."

20-12-2021 12:18

Dopo aver toccato in campo la soglia dei 40 anni, Joaquin Sanchez lascerà il calcio al termine dell’attuale stagione.

L’esterno offensivo, attualmente al Betis Siviglia, ex Valencia, Fiorentina e Spagna, è stato per anni uno dei migliori intepreti del ruolo in Europa durante il primo decennio del nuovo millennio, ma non ha mai militato in un top team europeo, con l’eccezione delle stagioni d’avanguardia vissute dal Valencia.

Eppure le proposte di livello non gli sono mancate. A rivelare le originali motivazioni che l’hanno portato a rifiutare la chiamata del Chelsea nel 2004 è stato lo stesso Joaquin nel corso di un’intervista al quotidiano ‘La Resistencia’:

“Il Chelsea e Mourinho mi volevano, ma ho detto di no perchè alle tre del pomeriggio a Londra è già notte. E quella non è vita. Io sono sempre stato abituato al sole, a bene una birretta, all’ambiente caldo. Andare a Londra avrebbe significato cambiare vita e sarebbe stato complicato, perché ero in un momento particolare, in cui avevo già tutto quello che volevo: a 20 ero già Joaquin del Betis e avevo un ruolo importante nel club”.

Lo Special One non si arrese, imbarcandosi per Siviglia per provare a convincere Joaquin. Ma…: “Non volevo andare alla riunione – ha rivelato l’ex giocatore – Sapevo che se fossi andato, mi avrebbe convinto e sarei finito in Inghilterra, quindi non mi sono presentato. Poi ho parlato con Mourinho e mi sono scusato. E mi ha ringraziato per la sincerità…”.

OMNISPORT