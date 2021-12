Jos Verstappen: "Con Hamilton io e Max 0 rapporti, Wolff non mi piace"

08-12-2021 12:31

Al Daily Mail, Jos Verstappen ha attaccato duramente il rivale del figlio: “Hamilton? Non ci parlo mai, e lui non ha bisogno di farlo con me. Non sono niente per lui, lo rispetto come pilota ma per il resto no. Anche Max scambia due parole con Lewis solo sul podio. Quando lo vedo con altri piloti, penso che vadano tutti molto d’accordo. Ma con Lewis niente, è nel suo mondo. Da ex pilota parlo con alcuni di quelli che sono oggi in pista e tutti sono molto amichevoli ed educati, salutano sempre. Siamo sull’aereo insieme tante volte, lo stesso gruppo, e ci divertiamo molto. Poi ce ne sono alcuni che non ti guardano, e mirano per terra”.

Se Hamilton dovesse vincere l’ottavo titolo supererebbe Schumacher nell’albo d’oro della F1: “Lui riservato? Michael e io ci siamo incontrati anche personalmente fuori dalle piste. È cambiato solo un po’ in pista, ma sarebbe stato comunque amichevole. Hamilton lo fa a modo suo, e non si può dire che sia sbagliato perché vince molto. Ma si è trovato nell’ambiente giusto, prendendo la decisione corretta di passare alla Mercedes e di aver avuto la macchina più veloce per molte stagioni. Max invece è come è, ad alcune persone piace, ad altre no, perché dice sempre quello che pensa e non si occupa di questioni politiche come fa Lewis. Mio figlio pensa a fare lo sportivo e basta, tutti sanno come è fatto”.

Oltre ad Hamilton, Jos Verstappen ha criticato duramente anche Toto Wolff: “Non abbiamo più rapporti. Non mi piace come si comporta, a partire da Silverstone. Uno dei piloti è in ospedale (Max, finito contro le barriere al via del GP dopo il tocco di Lewis, ndr) e tu sul podio a festeggiare come se avessi vinto il Mondiale? Non pensavo Toto fosse così, neanche ci ha inviato un messaggio dopo l’incidente. E pensare che a inizio 2021 ci aveva parlato: non dico stesse cercando di portare Max in Mercedes, ma diciamo che avevamo una buona relazione prima di Silverstone. Il futuro di Max? ha un contratto fino al 2023, ma spero che mio figlio possa rimanere in Red Bull per tutta la carriera. Lui è felice in questo ambiente”.

