José Mourinho alla Roma: 'Trattativa in corso'

Clamorosa indiscrezione di mercato dalla Francia. José Mourinhosarebbe in trattativa con la Roma in vista della prossima stagione: a lanciare la bomba è il prestigioso l'Equipe, il quotidiano sportivo più venduto Oltralpe.

L'ex tecnico del Manchester United, accostato in queste ultime settimane a diverse società, in particolare al Paris Saint Germain, sarebbe in contatto con il club giallorosso, con cui sta fissando i paletti per il suo contratto. Pallotta avrebbe proposto allo Special One un ingaggio triennale: il mister lusitano potrebbe davvero sbarcare nella Capitale, ma alla condizione che i capitolini si qualifichino alla prossima Champions League.

La Roma è anche sulle tracce di un altro grande allenatore, Antonio Conte, ma negli ultimi giorni è stata sopravanzata dall'Inter, che ha incontrato il tecnico leccese e avrebbe strappato un primo sì al salentino.

"Per quanto mi riguarda, non inizierò a discutere con il mio nuovo club se prima di tutto la società non sarà chiara con me per quanto concerne gli obiettivi da raggiungere a proposito delle strutture e dei risultati sportivi. Voglio conoscere esattamente cosa il club vuole e cosa può mettere a disposizione per raggiungere tali obiettivi. Sono lo stesso di sempre, la mia comfort zone è vincere ogni anno dal 2003. Non sono mai uscito da questo habitat naturale, o meglio, solamente per 18 mesi. Non sono passati 18 anni dall’Europa League vinta con il Manchester United e adesso ho più voglia che mai di tornare, sono in super forma e carico come il primo giorno", così si era espresso sul suo futuro l'ex allenatore dell'Inter in una recente intervista.

Mourinho dal suo addio al Manchester United è stato accostato a più riprese anche ai nerazzurri, oltre che al Bayern Monaco, al Lione, al Psg e allo stesso Real Madrid.

SPORTAL.IT | 04-05-2019 10:32