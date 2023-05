José Peseiro, ct Nigeria: “Osimhen? Ha il gol nel sangue”

Il commissario tecnico della Nigeria a Tmw: “Osimhen e il Napoli hanno fatto qualcosa di incredibile quest’anno”

05-05-2023 11:24

Dopo il gol dello scudetto del Napoli, realizzato da parte di Victor Osimhen, il ct della Nigeria José Peseiro commenta l’attaccante del Napoli.

Tramite i microfoni di Tuttomercatoweb, il ct della Nigeria ribadisce: “Victor Osimhen è uno dei migliori attaccanti in circolazione. Victor ha il gol nel sangue nonostante sia ancora molto giovane. Sa segnare in tutti i modi, e sa fare anche tutto il resto. Pressa continuamente, è fisico, gioca per la squadra e per sé stesso”. Conclude poi il commissario tecnico: “Osimhen e il Napoli hanno fatto qualcosa di incredibile quest’anno”.