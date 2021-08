Jovetic in goal alla prima in Bundesliga con l'Hertha: ha segnato in tutti i top campionati

Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1. A Stevan Jovetic mancava solo la Bundesliga per poter fare en plein nei top 5 campionati europei. Ci ha messo solo 6 minuti, nella sua gara d’esordio con la maglia dell’ Hertha Berlino.

Tap-in vincente sul campo del Colonia, alla prima di campionato. Così l’ex Fiorentina, Man City, Inter, Siviglia e Monaco ha completato la sua serie. Ha sfruttato un rimpallo vincente, si è ritrovato da solo sul secondo palo. Piattone e palla in rete da due passi. Facile facile.

L’estroso montenegrino ha firmato per il club di Charlottenburg in estate, al termine della sua esperienza quadriennale al Monaco. Periodo caratterizzato, come spesso gli è capitato, da alti e bassi.

A Berlino ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo. L’allenatore Pal Dardai si è immediatamente affidato al suo talento, schierandolo in coppia con Cunha in attacco. Scelta che ha pagato, alla prima gara ufficiale.

Si è trattato dalla sua seconda gara ufficiale dopo l’esordio assoluto col Meppen in DFB-Pokal, partita in cui non ha giocato. Poco dopo il suo arrivo, invece, aveva colpito tutti con una doppietta segnata al Liverpool in amichevole. Ora il cinque su cinque. In 6 minuti. Jovetic non smette mai di sorprendere.

L’ultimo a riuscire a raggiungere questo piccolo record è stato Christian Poulsen, che ha completato il cinque su cinque nel settembre 2011, con Schalke 04, Siviglia, Juventus, Liverpool ed Evian in Francia.

OMNISPORT | 15-08-2021 18:50