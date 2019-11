Joya Day: compleanno speciale per Dybala tra auguri e sfottò

Compleanno speciale per Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus spegne 26 candeline e lo fa nel modo a lui più congeniale, giocando a calcio. Alle 18, ora italiana, è in programma la super amichevole di Ryadh, in Arabia Saudita, tra la sua Argentina e il Brasile di Alex Sandro e Douglas Costa. Nel frattempo sono tanti i messaggi d’auguri per lui. Istituzionali, affettuosi e…irriverenti.

Joya Day – Su Twitter l’hashtag #Joya è in top trend. Sono già tantissime, sin dalle prime ore del mattino, le felicitazioni per Dybala. Nato il 15 novembre 1993 a Laguna Larga, in Argentina, il talentuoso numero 10 bianconero è cresciuto nell’Istituto Cordoba, per poi trasferirsi al Palermo nel 2012 e alla Juventus nel 2015. In nazionale ha debuttato nel 2015, totalizzando 28 presenze e mettendo a segno 2 reti.

La Juventus – Tra i primi a celebrare Dybala c’è proprio la Juventus con un appassionato messaggio sui suoi canali social. “Oggi Paulo Dybala spegne 26 candeline ed è un compleanno in grandissima forma!”, si legge sul sito bianconero. “Nell’ultimo mese o poco più ha segnato cinque gol, tutti decisivi, che hanno fruttato tre prestigiose vittorie (Inter, Milan e, in Champions League, la doppietta in tre minuti con la Lokomotiv Mosca) e il pari di Lecce. Gol pesanti e bellissimi, che portano il numero 10 a quota 83 dal suo arrivo in bianconero, avvenuto nell’estate del 2015, che lo proietta già al 14° posto nella classifica dei cannonieri bianconeri di tutti i tempi”.

Gioiello – Non è finita, perché il sito bianconero lo incorona proprio come gioiello del club, anzi di più: “Un livello qualitativo e realizzativo così elevato da aver modificato anche il senso del suo soprannome: per gli juventini Joya non significa più solo «gioiello», ma ormai è un «nick» fedele alla pronuncia, perché Paulo è un dispensatore cristallino di gioia calcistica. Oggi tutti gli appassionati bianconeri lo festeggiano portandosi pollice e indice sotto il naso e augurandogli: buon compleanno, Joya!”.

Gli auguri – Già, gli auguri. Sono davvero tanti i messaggi e le coccole a distanza dei tifosi juventini per Paulo, spesso accompagnate da video, gif e foto celebrative. “Sei il nostro eletto, il nostro diez, la nostra joya”, scrivono in molti. Anche l’Uefa celebra Paulo con un video che racconta le sue migliori giocate in Champions League degli ultimi anni, mentre in tanti sottolineano: “Non c’è niente di più divino di Dybala col mancino”.

Le polemiche – Qualcuno ne approfitta anche per sollevare velate (o meno) polemiche e lanciare qualche messaggio trasversale. “E pensare che volevate scambiarlo con quel frigorifero di Lukaku, ricordatevelo sempre”, scrive Vik in risposta proprio al post d’auguri della Juventus. Esteban invece ricorda impietoso: “C’è anche chi lo faceva giocare a centrocampo”. Addirittura Edoardo sentenzia: “Fossi in Paratici e nella dirigenza, mi vergognerei giusto un pochino”.

Gli sfottò – Non mancano, infine, i messaggi di scherno. Anche i tifosi delle altre squadre “celebrano” a modo loro il compleanno della Joya, con un pizzico di sana ironia. “Messi compie gli anni, festa grande nelle redazioni di Sky e Tuttosport”, scrivono in tanti. “Tanti auguri al tuffatore più in gamba della serie A, è già atterrato dopo quel volo a Lecce?”, si chiede invece Franco.

SPORTEVAI | 15-11-2019 11:01