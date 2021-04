Judo: Marconcini si ritira

Matteo Marconcini, all’età di 31 anni e otto mesi, ha annunciato sui social che il suo glorioso “judogi da gara” è stato appeso al fatidico chiodo. Anche questa brutta pandemia ha aiutato a maturare una decisione che, in ogni caso, sarebbe arrivata, ma che Matteo ha voluto prendere nel modo migliore: “Sono felice e sereno”.

Palmares davvero invidiabile quello di Marconcini che conta un quinto posto alle Olimpiadi di Rio 2016, un argento mondiale, numerosi podi nel World Tour e quattro titoli italiani. Ecco le sue parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport dove conferma il suo addio:

“A marzo 2020 ero in qualificazione olimpica, stavo provando le ultime gare con poche motivazioni in una categoria che non sentivo mia. Quando c’è stato il lockdown ho smesso di allenarmi per quasi tre, quattro mesi e li ho iniziato a riflettere sul mio futuro. Quando sono rientrato a giugno, sapevo già che il mio percorso era finito e ho avuto da subito l’opportunità di affiancare i tecnici del Centro Sportivo Carabinieri di cui faccio parte. È un percorso che è iniziato da poco, ma mi stimola tantissimo e sto ricevendo tanti feedback positivi anche dai ragazzi. La settimana prossima ci sarà la prima trasferta a Zagabria in veste ufficiale di tecnico assieme ad Alessio Mascetti, allenatore più esperto. E così ho deciso di rendere pubblico il mio ritiro dalle competizioni, prima che cominciasse ufficialmente il nuovo percorso”.

“Ho sempre detto e pensato che quando non ce l’avrei più fatta o non mi sarei più sentito competitivo avrei lasciato perdere. Proprio perché credo che sia giusto premiare e dare la giusta importanza all’atleta che ha stimoli e voglia di arrivare, alla fine parte tutto da lì. Quindi, anche se probabilmente avrei potuto continuare ancora e “mettere in riga” qualcuno, ho preferito prendermi le mie responsabilità e dire basta per lasciare spazio ai giovani e dare il mio contributo da un altro punto di vista”.

OMNISPORT | 21-04-2021 14:41