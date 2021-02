Julen Lopetegui si coccola il Papu Gomez

Dopo essersi conquistato gli ottavi di Champions per la seconda stagione consecutiva con l’Atalanta, il Papu Gomez è pronto a giocarseli… con il Siviglia.

Da due anni, infatti, il regolamento consente a un giocatore che ha già disputato la fase a gironi con un club di cambiare maglia ed essere utilizzabile anche nella fase ad eliminazione diretta.

Così, dopo la rottura con l’Atalanta, l’argentino sarà a disposizione del tecnico Lopetegui per l’andata degli ottavi contro il Borussia Dortmund, peraltro un avversario che Gomez conosce bene avendolo affrontato due anni fa in Europa League con la maglia nerazzurra.

Lo stesso Lopetegui ha parlato in conferenza stampa di come sta procedendo l’inserimento di Gomez: “Sta bene, è molto più integrato adesso. È un ragazzo intelligente, con esperienza e sa giocare benissimo. Non giocava da un mese e mezzo, si allenava con le giovanili dell’Atalanta. Ora sta ritrovando forma e continuità”.

OMNISPORT | 16-02-2021 18:34