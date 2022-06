04-06-2022 11:13

La Juventus cerca il giocatore giusto per la fascia destra. Il team bianconero vuole continuare a migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per provare a dare una nuova scalata alla serie A. Per farlo i dirigenti della Vecchia Signora puntano a un mix di talento ed esperienza e per questo motivo nel mirino è finito anche Nahuel Molina.

Nahuel Molina: l’ultima scoperta dell’Udinese

Da sempre l’Udinese è una delle società più brave quando si tratta di scoprire e valorizzare giovani talenti. E anche in questa stagione è riuscita a trovare un diamante nel giovane 24enne argentino Nahuel Molina. Il difensore esterno si è messo in mostra con la maglia dei bianconeri al punto da diventare anche un punto di riferimento per la nazionale argentina. Sembra essere lui il giocatore giusto da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri.

Molina alla Juve: l’indizio di Pierpaolo Marino

A lanciare l’indizio decisivo sugli scenari di calciomercato ci pensa il direttore generale dell’Udinese, Pierpaolo Marino, che nel corso di un’intervista a Tuttosport ha rivelato: “E’ difficile che Udogie vada via già in estate, siamo convinti che possa perfezione ancora il suo valore. Molina invece è un giocatore che per gli interessi che sta suscitando in Italia e all’estero, sarà difficile trattenere. Credo che la Juventus abbia le capacità per prenderlo e valorizzarlo”.

Molina in arrivo: l’entusiasmo dei social

I tifosi della Juventus sembrano apprezzare moltissimo e sperano che l’affare vada presto in porta: “Marino che sponsorizza Molina alla Juve ed elogia Allegri? Mi sa che Udinese e Juve vogliono ritornare ai tempi di Quagliarella-Pepe-Asamoah e Isla”. Anche Filippo approva la scelta: “Molina sarebbe un grande colpo, speriamo”. Ma c’è chi vuole ancora di più: “Speriamo in un pacchetto unico Udogie-Molina a 40 milioni”.

Ma c’è anche chi non apprezza le parole del dirigente friulano: “Tutti antijuventini fin quando non sentono il dindinnio degli Agnelli, poi cambiano partito, e quando li incontri in campionato tornano a rompere le scatole. Io giocatori da questi non li comprerei mai per principio”. La pensa allo stesso modo anche Moffoletto: “Marino non dovrebbe nemmeno più nominarla la Juventus”.