Juve a tutta Joya, tifosi dopo lo spavento: Non farlo mai più

Se l’è vista brutta la Juventus nella serata di Champions League. Solo una doppia di magia di Dybala l’ha salvata dal clamoroso ko con la Lokomotiv passata in vantaggio nel primo tempo. Una sconfitta che avrebbe complicato non poco il passaggio del girone. Ed invece ora i bianconeri si ritrovano in testa al girone con 7 punti e la qualificazione in tasca.

Tifosi bianconeri che esultano sui social festeggiando La Joya Dybala che “l’ha ribaltata” come scrivono in tanti in pochi minuti nel finale di partita. Eppure non sono solo rosa e fiori e dopo l’entusiasmo a caldo al triplice fischio finale, sono in molti a mettere in dubbio alcune cose che non sono andate bene.

Nel mirino finisce proprio lui, Maurizio Sarri. Dopo gli apprezzamenti da parte di Cristiano Ronaldo in conferenza stampa per il suo gioco offensivo, il tecnico toscano ha sorpreso tutti con la scelta di mettere Bentancur “falso trequartista” lasciando in panchina Higuain e Bernardeschi. Una scelta ripudiata già all’intervallo con il cambio Khedira-Pipita. “Non farlo mai più” è il leit motiv dei commenti del popolo social bianconero. “Primo tempo regalato a loro con quel Bentancur trequartista, speriamo che non lo mette più in quella posizione Sarri”; “Sarri che sostituisce Dybala un minuto dopo la sua bellissima doppietta è più irritante di un attacco di diarrea fulminea”.

Tifosi che non vorrebbero “vedere nemmeno più in campo i vari Matuidi e Khedira” considerato anche come Bentancur a centrocampo, e l’ingresso di Rabiot, hanno alzato i ritmi e reso la squadra più pericolosa.

Immancabili poi sono le tirate d’orecchie alla pianificazione del mercato della Juve by Fabio Paratici e Pavel Nedved che, di fatto, avevano messo sul mercato, sia Dybala che Higuain. “Poi un bel giorno mi spiegherete da dove straca..o vi stava venendo in mente di vendere un giocatore del genere o peggio ancora di scambiarlo con quel bidone di Lukaku…. Menomale che si sono impuntati nel restare sia lui che il Pipita sennò cari miei sul mercato avreste fatto solo i peggiori”; “Ringrazio i nostri esuberi di aver sempre detto no a qualsiasi cessione”; “Chi è quel genio che ha provato per tutta l’estate a vendere Dybala?”.

SPORTEVAI | 22-10-2019 23:04