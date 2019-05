Juve: Agnelli e Allegri si incontrano, Higuain torna

Nulla di certo. Ancora nessuna ufficialità riguardo a chi sarà il prossimo allenatore della Juventus. La telenovela continua, l’attesa è sempre più estenuante. Nella serata di mercoledì, Agnelli e Allegri si sarebbero incontrati in un ristorante lontano da occhi indiscreti. Un faccia a faccia per confrontarsi e decidere cosa fare nell’immediato futuro, ossia se continuare a lavorare insieme o salutarsi civilmente.

Da più parti, filtra un cauto ottimismo, circa la riconferma di Max Allegri sulla panchina bianconera. Il tecnico avrebbe chiesto delle precise garanzie per cominciare un nuovo, vincente, progetto. Oltre alla cessione di giocatori non adatti, secondo Allegri, alla Juventus (Dybala in primis ma attenzione anche alla posizione di Cancelo), la possibilità di acquistare elementi che possano essere d'aiuto a Cristiano Ronaldo, quindi congeniali al suo modo di vedere calcio.

Chiaramente Allegri pretenderebbe anche il rinnovo del contratto (con adeguamento dell’ingaggio). L'ideale sarebbe un accordo della durata di tre anni. Il presidente Agnelli, non convinto dalle alternative (Deschamps sarebbe in pole position), sarebbe intenzionato a proseguire il rapporto con Allegri, l'uomo dei cinque scudetti.

Intanto il Daily Mail fa sapere che il Chelsea avrebbe deciso di liberarsi di Higuain. Il Pipita non ha convinto nei suoi sei mesi a Londra (solo cinque gol all'attivo e tantissime prestazioni incolori) e la dirigenza del Blues pensa che sia meglio non investire sull'argentino che, a questo punto, tornerà a Torino, sponda bianconera (è sotto contratto con la Juventus). Niente riscatto. Da capire se Higuain possa essere utile alla Juventus. L'impressione è che cercherà una nuova sistemazione.

SPORTAL.IT | 16-05-2019 08:34