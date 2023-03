Juve, allarme per Kostic

L'esterno bianconero non giocherà contro il Montenegro

26-03-2023 20:00

L’esterno della Juventus e della Serbia Filip Kostic non giocherà la partita con la sua Nazionale contro il Montenegro a causa di un problema al tendine d’Achille.

Il ct serbo Dragan Stojkovic lo ha annunciato in conferenza stampa: “Brutte notizie per noi, Filip Kostic ha lasciato la squadra ieri. È un’infiammazione del tendine d’Achille. Non c’era bisogno di correre rischi e la decisione è stata per lui di tornare al club. Non sarà in gruppo per la partita di domani. Gli infortuni sono parte integrante e non c’è niente di peggio per un allenatore, e in Qatar abbiamo visto quanti problemi provoca”.

Kostic a Torino effettuerà nuovi test medici: Allegri incrocia le dita e spera di averlo a disposizione per il match di sabato contro il Verona.