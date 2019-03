Juve, Allegri avrebbe minacciato le dimissioni: cosa è successo

C’è sempre più tensione in casa bianconera. Nonostante la quasi certezza dell’ottavo titolo di Campione d’Italia consecutivo, tiene banco il futuro di Allegri. Criticato, in maniera forte, da buona parte del popolo bianconero per la disastrosa gara al Wanda Metropolitano, l’attuale tecnico della Vecchia Signora avrebbe minacciato di lasciare la guida tecnica del club.

Secondo il Corriere dello Sport, Allegri sarebbe arrivato, la scorsa settimana, al punto di pensare di farsi da parte. Una riflessione che avrebbe portato la società a decidere di fissare un incontro, probabilmente dopo la gara di ritorno di Champions League con l’Atletico Madrid, per fare chiarezza, in maniera definitiva, sul futuro dello stesso Allegri e cercare di non alimentare altre indiscrezioni di mercato (il nome di Zidane è accostato, sempre più di frequente, alla Juventus).

Tanti gli estimatori di Allegri pronto a farsi avanti, in maniera importante, nel caso in cui il suo rapporto con la Vecchia Signora dovesse essere giunto al capolinea. Il Real Madrid sta pensando, per la prossima estate, ad una vera e propria rivoluzione. Oltre a Pochettino (che ben sta facendo con il Tottenham) e Low, Florentino Perez, patron/padrone del club blanco, starebbe pensando proprio ad Allegri come nuovo allenatore a cui affidare il rilancio del Real Madrid.

Attenzione anche all’Inter. La conferma di Spalletti sulla panchina nerazzurra pare legata non solo alla qualificazione alla prossima Champions League ma anche ai risultati che l’Inter conquisterà in Europa League. Allegri, tuttavia, prima di valutare tutte le proposte, vuole parlare con il presidente bianconero Agnelli e capire se sia davvero arrivato il momento di fare i bagagli.

SPORTAL.IT | 04-03-2019 09:45