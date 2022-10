La Juventus vince e convince. I bianconeri hanno riscattato la sconfitta a Monza con un netto 3-0 al Bologna, con le reti di Kostic (la prima da quando è arrivato), Vlahovic e Milik. Al termine della partita, Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare il match.

Allegri ha voluto subito spiegare cosa gli è piaciuto nel 3-0 contro il Bologna: “Lo spirito che abbiamo avuto, a parte alla fine del primo tempo che abbiamo sbagliato alcune azioni. Bisognava abbassare i ritmi e tenere di più la palla. Una vittoria importante perché era da un mese che non arrivava e i ragazzi sono stati molto bravi”.

Allegri si è soffermato specialmente su un giocatore che sta facendo molto bene: “Milik? Un impatto così era difficile immaginarselo ma che fosse un giocatore importante lo sapevamo già. Può giocare molto bene con Vlahovic”.

Ma ad Allegri sono piaciuti tanti giocatori in Juventus-Bologna: “Avere tanti uomini e farli girare è fondamentale, Locatelli ha fatto molto bene così come Paredes. Rabiot credo che sia in un buon momento da un anno a questa parte e credo abbia raggiunto la maturazione giusta per diventare ancora più importante. Anche Bonucci ha fatto una grande partita. Quasi non ci credevamo neanche di aver vinto, bisogna avere pazienza in momenti come questi. Stasera sono stato sereno e tranquillo, in questi momenti bisogna avere lucidità e freddezza, i ragazzi lo hanno interpretato al meglio”.

Ora Allegri ha già la testa al Milan: “Io sono molto realista, la classifica dice che abbiamo 13 punti, bisogna fare una rincorsa importante. Se saremo bravi e terremo il profilo basso sicuramente ci avvicineremo a quelle che ora sono avanti a noi“.