Il primo a fermarsi è Leonardo Bonucci a causa di un’infiammazione al tendine dell’adduttore lungo. Verrà valutato tra 10 giorni ma non riuscirà a raggiungere la perfetta condizione prima di venti. Il capitano bianconero, quindi, è a rischio per la ripresa del campionato, previsa per il 4 gennaio a Cremona. Il centrale si è accorto del fastidio dopo l’allenamento della mattina, e molto probabilmente salterà l’amichevole di Londra del 17 dicembre contro l’Arsenal.

Non solo Bonucci, ma anche Federico Chiesa: l’ex Fiorentina ha ravvisato un affaticamento all’adduttore della coscia destra e sarà valutato meglio nei prossimi giorni. Tuttavia, anche il numero 7 salterà la sfida contro l’Arsenal. Pogba e Cuadrado continuano con il lavoro differenziato in palestra: verranno valutati in gruppo appena dopo Natale e saranno disponibili per la panchina solo attorno a fine gennaio. Una situazione delicata che deve essere seguita con la massima prudenza.

Juve, Allegri avrà a disposizione Pogba per l’Europa League

Paul Pogba, che nella prima parte di stagione non ha disputato nemmeno un minuto con la maglia bianconera, durante la sosta sta effettuando un lavoro ad hoc per farsi trovare pronto a breve ed essere uno dei protagonisti della seconda parte di annata. Il suo rientro ufficiale dovrebbe essere previsto per la sfida di Europa League contro il Nantes (in programma il 16 febbraio), ma non sono escluse delle convocazioni, almeno per la panchina, durante l’ultima settimana di gennaio.