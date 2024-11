Juve, anche Cabal ko: in difesa è emergenza vera, in arrivo due rinforzi e Danilo può andar via

Giuntoli chiamato agli straordinari a gennaio per far fronte all'emergenza in difesa: servono almeno due acquisti per colmare le lacune lasciate dagli infortuni di Bremer e Cabal.

Dopo Bremer, Cabal. Stesso infortunio – rottura del crociato – e stagione finita. Con Danilo che potrebbe lasciare a gennaio, la Juventus sarà costretta a intervenire in maniera massiccia sul mercato per far rientrare l’emergenza in difesa e offrire alternative valide a Motta. Giuntoli è chiamato agli straordinari: ecco tutte le idee del ds bianconero.

Juve, che guaio: anche Cabal ko, Motta in emergenza

Con Bremer la Juventus ha perso uno dei centrali più forti del campionato, mentre l’infortunio di Cabal – rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, come comunicato dallo staff medico della nazionale colombiana – priva Thiago Motta di un elemento duttile capace di giocare sia sulla corsia mancina sia al centro.

Dunque, procedendo con la conta dei ‘superstiti’, il tecnico italo-brasiliano si ritrova oggi solo con Kalulu, Gatti, Cambiaso, Danilo, Savona e Rouhi: numericamente troppo pochi i difensori a disposizione per affrontare il doppio impegno campionato-Champions League. Per tamponare l’emergenza, potrebbero tornare utile il giovanissimo spagnolo classe 2006 Gil Puche e il tuttofare McKennie, eventualmente utilizzabile come terzino.

Servono almeno due colpi, forse tre: dipende da Danilo

Partiamo dal 33enne brasiliano ex Real e City. Messo in disparte da Motta nelle prime uscite stagionali, Danilo, che ha il contratto in scadenza a giugno, ha trovato maggiore minutaggio di recente, ma con esisti disastrosi (da incubo le gare contro Stoccarda e Inter).

Non è da escludere una sua partenza già alla riapertura del mercato, in tal caso, però, Giuntoli sarebbe costretto a chiudere non due ma ben tre operazioni in entrate. E la disponibilità economica non è certo illimitata, tutt’altro.

Mercato Juve, i due nomi in cima alla lista di Giuntoli

L’obiettivo numero uno è una vecchia conoscenza del calcio italiano: l’esperto Milan Skriniar, ex Sampdoria e Inter finito ai margini nel Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Fuori dal progetto, si cerca una collocazione per lo slovacco dall’ingaggio monstre. Giuntoli fiuta l’affare e spera di un’apertura al prestito da parte dei campioni di Francia.

Si guarda sempre in casa Slovacchia per il sostituto di Cabal: piace – e non poco – David Hancko, centrale che può giocare anche come terzino sinistro del Feyenoord con trascorsi alla Fiorentina. L’ostacolo è rappresentato dal prezzo: gli olandesi chiedono 30 milioni. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, un prestito con diritto/obbligo di riscatto potrebbe rappresentare la soluzione ideale per bypassare un investimento non sostenibile a gennaio.

Tutte le altre idee per rinforzare il bunker bianconero

Spunta un nome a sorpresa, quello di Kevin Danso. In estate il difensore del Lens era praticamente della Roma prima del polverone sollevato per le visite mediche non superate a causa di un’anomalia cardiaca. Il nazionale austriaco da circa un mese sta giocando regolarmente nel club francese e potrebbe rivelarsi una valida opzione se dovesse fallire l’assalto a Skriniar.

Ancora, i vari Dragusin, già in passato bianconero, Bijol, Andersen e Tah, che non ha firmato il rinnovo col Bayer Leverkusen. Resiste la pista Kiwior, messo in lista di sbarco dall’Arsenal, che, come Hancko, può ricoprire anche il ruolo di terzino.