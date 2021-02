Juve, Andrea Pirlo spiega la svolta. Il messaggio di Cristiano Ronaldo

In piena corsa su tutti i fronti: la Juventus di Andrea Pirlo conferma la sua svolta “difensivista” e conquista la finale di Coppa Italia bloccando l’Inter e disinnescando l’attacco più prolifico della Serie A all’Allianz Stadium. E’ lo stesso tecnico bianconero a rivendicare con orgoglio la prova difensiva dei suoi: “L’Inter non ha quasi mai tirato in porta, Handanovic è stato il migliore in campo e siamo soddisfatti anche di questo”.

Altro che possesso palla, c’è chi accosta sempre di più la sua Juventus a quella di Massimiliano Allegri: “Io ‘allegrizzato’? Se ciò significa vincere ciò che ha vinto lui, potete anche chiamarmi così…”.

Dalla sconfitta di campionato contro l’Inter, lo scorso 17 gennaio, è arrivata la svolta: da allora i bianconeri hanno subito solo una rete (a San Siro in Coppa Italia contro l’Inter) in sette partite, blindando la difesa. Martedì i campioni d’Italia hanno puntato soprattutto sul contropiede, difendendo anche in cinque uomini nelle ultime fasi del match.

Da sottolineare la crescita dei centrali: “In queste due partite hanno giocato de Ligt e Demiral ma io con Bonucci e Chiellini ho 4 centrali forti che hanno assimilato il nostro modo di difendere. Noi difendiamo sempre 4-4-2, poi quando impostiamo modifichiamo in base alla pressione degli avversari. Oggi costruivamo con Bentancur che si abbassava tra i centrali e i terzini che venivano in mezzo al campo”.

Sui social i tifosi apprezzano e apprezza anche Cristiano Ronaldo, che al termine del match, dopo i festeggiamenti, ha elogiato lo spirito della squadra: “Vaaammooosss Juve! Questo è lo spirito! FINALE”, ha scritto sul suo profilo Instagram, postando la foto dello spogliatoio bianconero in festa.

OMNISPORT | 10-02-2021 09:25