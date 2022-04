Juve attivissima sul mercato: tante le occasioni per i bianconeri

10-04-2022 18:07

La Juventus si è tolta dalla mente la beffa contro l’Inter andando a vincere ieri sera in Sardegna contro il Cagliari. Un successo che consolida il quarto posto bianconero e permette alla società di affrontare il finale di stagione con un minimo di sicurezza in più, nonostante il calendario rimanga impegnativo e resti ancora una Coppa Italia da conquistare.

Fronte mercato, la società bianconera sta intensificando i contatti per alcuni obiettivi importanti, oltre a provare ad anticipare la concorrenza internazionale per un colpo dalla Premier League.

Juventus, continua il pressing su Raspadori e Frattesi

L’addio di Dybala a fine stagione permette alla Vecchia Signora di avere uno spazio di manovra abbastanza ampio, almeno a livello di monte ingaggi, per programmare la prossima campagna acquisti. La linea societaria è ormai chiara: puntare su calciatori giovani ma con già esperienza in Serie A, e con ampi margini di miglioramento.

In questo senso, Tuttosport torna a parlare dell’interessamento bianconero per la coppia del Sassuolo Raspadori-Frattesi. Una punta di movimento e una mezz’ala, proprio quello che serve ad Allegri, che continua comunque a chiedere un regista alla Pjanic, capace di giocare sia sul corto che sul lungo.

Il quotidiano torinese parla del 24 aprile, giorno della sfida tra bianconeri e neroverdi in Serie A, per portare avanti questa trattativa che sarà molto lunga e difficile, come la Juve sa bene avendo già trattato Locatelli la scorsa stagione.

Juventus e non solo su Lingard dalla Premier League

Jesse Lingard non riesce a trovare spazio nel Manchester United. I mesi al West Ham non sono serviti al classe 1992, che a fine anno vedrà scadere il proprio contratto coi Red Devils.

Ecco dunque che alcune società italiane, tra le quali la Juventus, stanno pensando a un possibile colpo a zero per la fascia. Come scrive il Daily Mirror, oltre alla Juventus, anche Milan e Roma sono interessate all’occasione Lingard, ma i bianconeri hanno un vantaggio, ovvero la possibilità di offrire all’inglese un contratto a cifre più alte.

Juventus, due possibili colpi tedeschi in arrivo

Ovviamente, in questo momento della stagione, i nomi si sprecano, e alcuni vanno presi con le pinze. Quello che è certo però è che i bianconeri cercano giocatori soprattutto a centrocampo e in attacco.

E allora, secondo il portale spagnolo fichajes.net, la Juventus punterebbe a due giocatori che parlano tedesco. Per il centrocampo servono piedi buoni, e il nome è quello di Julian Weigl, centrocampista centrale del Benfica esploso col Borussia Dortmund. Nell’anno che porta al Mondiale, trasferirsi in una squadra importante come la Vecchia Signora potrebbe essere la scelta giusta.

Guardiamo poi ancora in casa Chelsea, dove oltre a Jorginho e Rudiger la Juve seguirebbe anche Timo Werner, che non è mai stato in grado di replicare a Londra le medie gol che aveva al Lipsia e potrebbe partire per una cifra intorno ai 40 milioni di euro.

