Juve, avanti tutta per un big del Milan: scelto chi sacrificare

14-11-2021 12:30

Sono giorni cruciali per il futuro di Alessio Romagnoli. Il difensore rossonero è l’ennesimo caso di mercato del Milan, in scadenza di contratto e in contatto con la Juventus.

Milan, la Juve si muove per Alessio Romagnoli

Il centrale di Anzio non ha ancora trovato l’accordo con il Diavolo per il prolungamento del contratto: Paolo Maldini e Frederic Massara intendono decurtare il max stipendio da 5,5 milioni di euro che attualmente percepisce il difensore, e la trattativa è al momento in stallo.

Sulle sue tracce c’è la Juventus, che spera di potersi inserire nell’affare a gennaio, quando mancheranno pochi mesi alla scadenza naturale del contratto del giocatore. Secondo le indiscrezioni i dirigenti bianconeri avrebbero avviato i contatti con l’agente Mino Raiola, per valutare il terreno e capire come muoversi nelle prossime settimane.

Juventus, il piano per Alessio Romagnoli

Il club bianconero sarebbe pronto a cedere Daniele Rugani, che percepisce 3 milioni di euro all’anno, per avvicinarsi alle richieste dell’entourage di Romagnoli e soffiarlo così ai rossoneri il prossimo giugno. Il Milan non ne vorrebbe fare a meno: il giocatore si è ripreso dopo le difficoltà della scorsa stagione e quest’anno è partito titolare in 6 partite di campionato su 12, e in 2 gare di Champions League. I cattivi rapporti con Raiola stanno però complicando la trattativa, e la Juve potrebbe approfittarne.

Romagnoli: non solo Juventus

Sulle tracce del difensore classe 1995 non c’è solo la Juventus, ma anche il Tottenham di Antonio Conte e pure il Barcellona, che già l’aveva cercato nella scorsa estate. Secondo i media spagnoli, Romagnoli piacerebbe al nuovo tecnico Xavi e non sarebbe da escludere un’offerta all’agente Mino Raiola nelle prossime settimane.

OMNISPORT