Juve, Bargiggia scuote il web: Ingombrante, non fatevi abbagliare

Attaccare Sarri è lo sport del momento in casa-Juventus. Salvo poche eccezioni – che comunque ci sono – il tecnico viene ritenuto il principale responsabile del momento no dei bianconeri tant’è che si parla anche del clamoroso ritorno di Allegri. Ma davvero è solo lui il colpevole? C’è chi colpevolizza la società per le scelte sul mercato ma anche chi osa mettere in discussione il più grande.

L’ATTACCO – Si tratta di Paolo Bargiggia che oltre ad evidenziare i limiti di Sarri mette nel mirino nientemeno che Ronaldo, considerato una presenza ingombrante che limita i compagni.

IL TWEET – Su twitter il giornalista di Mediaset scrive: “Di un allenatore che è stato sfanc… da 3 attaccanti su 3 in tempi diversi non posso pensare benissimo sulla sua solidità nell’avere in mano la squadra. Fin che vinci va sempre tutto bene. Se vinci però!”.

CONDIZIONAMENTI – Poi Bargigga aggiunge: “Per ora non è riuscito a dare un’identità di gioco. Poi scontenta troppi giocatori che lo sfanculano ad ogni cambio. E, in più, prende troppi gol… I giocatori fanno tutti quello che possono, condizionati dalla ingombrante presenza di Ronaldo. non farti abbagliare solo dai gol di Ronaldo. Un grande individualista che condiziona le scelte di Sarri. E che, se non ti farà vincere la Champions, avrà solo parzialmente impattato per quello che è stato preso e pagato”.

LE REAZIONI – Se sulle accuse a Sarri quasi tutti sono d’accordo, i tifosi si dissociano dal giudizio su Cr7: “La presenza ingombrante non è quella di Ronaldo , che segna da 10 giornate Devi avere più coraggio …a mio avviso la presenza infastidente più che ingombrante è quella di Sarri!” o anche: “Ci sono squadre e soprattutto tifoserie che venderebbero l’anima al diavolo per questa “ingombrante presesenza”…”.

IL PROBLEMA – Nessuno pensa che il portoghese possa essere addirittura un handicap: “Scusami , ma Sarri mi risulta che abbia carta bianca e faccia o provi a far giocare a modo suo. La Società impone sólo un utilizzo costante di Ronaldo …. che segna da 10 partite. Per me il problema è 1 solo” oppure: “Non ci fosse Cristiano staremmo sicuramente peggio. Il miglior giocatore del mondo non può essere un problema. È imbarazzante l’atteggiamento mediocre di chi scende in campo con lui”.

LA SOCIETA’ – C’è chi scrive: “Allora la società deve decidere però, o lo appoggia con evidenza oppure lo scarica. Trovo assurdo aver preso Sarri per non fargli fare Sarri” e infine: “Sarri ha snaturato una squadra, ha lo spogliatoio contro, con Allegri le partite come quelle di Verona non le perdevi”.

SPORTEVAI | 11-02-2020 09:39