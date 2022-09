13-09-2022 16:21

La Champions League propone subito una partita decisiva per la Juve di Allegri. Juve-Benfica è la partita chiave del Girone H. Se infatti il primo posto in classifica sembra già assegnato al Paris Saint Germain e ai suoi attaccanti mostruosi, se il ruolo di materasso sembra essere stato assegnato al Maccabi Haifa, appare chiaro che bianconeri e portoghesi sono le due candidate a lottare punto a punto per ottenere il secondo posto che porta agli ottavi. La Juve sta vivendo un avvio di stagione molto al di sotto delle aspettative: imbattuta in campionato ma con 4 pareggi in altrettante partite favorevoli e sconfitta alla prima di Champions a Parigi. Il Benfica invece in campionato è primo e imbattuto e in Champions ha esordito bene.

Come stanno in classifica Juve e Benfica nel girone H

Nella prima partita i bianconeri, pur giocando senza molti titolari e prendendosi due gol senza capire perché, hanno fatto 90 minuti alla pari con il PSG favoritissimo della vigilia, hanno segnato un gol ma avrebbero potuto comodamente portare via un pareggio dal Parco dei Principi. Quindi i valori sono molto più livellati di quanto dicano i cognomi altisonanti dell’armata dello sceicco miliardario. Il Benfica all’esordio ha regolato 2-0 il Maccabi senza suscitare grandissima impressione. Quindi in questo momento la classifica dice: PSG e Benfica 2 punti; Juve e Maccabi 0 punti.

Juve-Benfica, orario, arbitro e dove vederla

Orario di Juve-Benfica

Juve-Benfica si gioca a Torino, all’Allianz Stadium. Fischio di inizio alle ore 21.00.

Arbitro di Psg-Juve

L’arbitro di Juventus-Benfica è il tedesco Felix Zwayer. Il fischietto sarà coadiuvato dai guardalinee da Stefan Lupp e Marco Achmuller; il quarto uomo sarà Sven Jablonski, mentre al Var ci saranno Bastian Dankert e Marco Fritz.

Dove e come vedere in diretta GRATIS Juventus-Benfica

Juventus-Benfica è trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video a partire dalle 21.00. Per vederla in streaming bisogna accedere ad Amazon Prime Video o mediante la apposita app, o dal sito web. La partita può essere vista anche GRATIS. Basta essere già abbonati ad Amazon Prime per accedere senza spese ulteriori; oppure sottoscrivere al volo un nuovo abbonamento ad Amazon Prime e godere dei 30 giorni di prova gratuita. Guarda Juventus-Benfica in diretta su Amazon Prime Video

I precedenti tra Juve e Benfica

Juventus e Benfica si sono già sfidate 6 volte nelle coppe europee. E i numeri dicono che i lusitani sono una bestia nera per i bianconeri. Infatti su 6 gare disputate il Benfica ha vinto 6 volte, poi un pareggio e infine una vittoria della Juve. L’unico successo dei torinesi risale al 1993 nei quarti di finali della Coppa Uefa. L’ultima volta che si sono incontrate è stato nella stagione 2013-14 in semifinale di Europa League: in quel caso fu 0-0 a Torino, un punteggio amaro per la Juve che non riuscendo a ribaltare il 2-1 patito in Portogallo fu eliminata proprio a un passo dalla finale della coppa che si sarebbe disputata a Torino.

Le probabili formazioni di Juve-Benfica

Allegri ha grossi problemi di formazione: senza Szczesny, Pogba, Chiesa, Di Maria e probabilmente pure Rabiot e Locatelli, il tecnico toscano sembra essere orientato a un 3-5-2 con il terzetto arretrato composto da Bremer-Bonucci e Danilo, Cuadrado e Kostic a tutta fascia, in mezzo McKennie-Paredes-Miretti e in attacco il tandem Vlahovic-Milik.

JUVENTUS (3-5-2)

Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Paredes, McKennie, Kostic; Vlahovic, Milik. All.: Allegri

Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Luis, Fernandez; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. All.: Schmidt.

