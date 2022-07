27-07-2022 08:41

Buoni segnali arrivano dalla Juventus e dall’amichevole con il Barcellona, giocata nella notte a Dallas, e terminata con il risultato di 2 a 2. Per il Barcellona doppietta di Dembélé a cui rispondono due reti di Moise Kean.

Juve, la squadra scelta da Allegri

Con la garana Pogba, Allegri ha piazzato al suo posto Locatelli con Rovella in panchina di regina. Nulla da fare per Vlahovic in panchina mentre al suo posto c’è Kean, protagonista poi con due reti. A destra dietro a Kean Di Maria e a sinistra Cuadraro. Proprio il primo nei primi frammenti di gioco è il più reattivo contro un Barcellona che si appoggia a Dembélé che poi trova la rete.

Juve, bene Bremer e Di Maria

Non riesce a esprimersi al meglio Lewandowski, che viene marcato alla perfezione da Bremer una delle note positive del match. Buon rendimento anche da parte di Kean, che come detto, segna una doppietta nella ripresa. Il Barcellona è sfortunato, crea tanto ma colpisce due traverse con Raphinha e Ansu Fati. I bianconeri portano a casa così un buon test e un buon pareggio. Ora la sfida contro il Real nella notta tra il 30 e 31 luglio a Los Angeles.

Juve, intanto si lavora al mercato

Mentre Massimiliano Allegri plasma la nuova Juve e si gode i nuovi arrivati la dirigenza pensa agli ultimi colpi da piazzare. Stando alle ultime il club avrebbe offerto 22 milioni per Firmino, attaccante brasiliano del Liverpool. Per il momento sembra abbandonata la pista Alvaro Morata e l’attenzione è sul brasiliano che sembra anche più completo. Tra gli altri nomi che interessano c’è anche Timo Werner del Chelsea, Anthony Martial rientrato al Manchester United dal prestito al Siviglia.