Juve, Calvo conferma: "Valutiamo ricorso su chiusura curva"

Il dirigente bianconero: "Gli insulti sono iniziati dal 35', e nessuno ci ha chiesto di attivare le procedure idonee".

08-04-2023 21:38

Il CFO della Juventus Calvo ha confermato che i bianconeri stanno valutando il ricorso sulla chiusura della curva per i cori razzisti: “Stiamo valutando l’ipotesi-ricorso ma solo per la chiusura della curva, non contro la squalifica di Cuadrado. La Juve è da sempre impegnata nella lotta al razzismo. La squalifica della curva l’abbiamo accolta con sorpresa per vari motivi: i cori si sarebbero sentiti dal 35′ del secondo tempo ma nessuno ci ha chiesto di attivare la procedura anti-razzismo e non siamo stati avvisati. Poi non è stato preso in considerazione l’impegno della Juventus di individuare i responsabili, che sono stati trovati. La Juve ha intrapreso da anni un percorso insieme alle forze dell’ordine per rendere l’Allianz Stadium un posto sicuro”.

Sul ricorso, che sarà esaminato il 19 aprile: “Sensazioni non ne abbiamo, servirebbero a poco. Abbiamo la convinzione di aver operato nel modo corretto, il 19 aprile sapremo come sarà il nostro prosieguo e quali saranno i nostro obiettivi”.