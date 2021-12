Juve, Cassano svela chat con Cr7: Mi ha scritto, non ho avuto paura

04-12-2021 10:44

Antonio Cassano e quella chat segreta con Cristiano Ronaldo. Nel corso dell’ultima puntata della Bobo Tv, il consueto appuntamento su Twitch con gli amici di sempre Lele Adani, Christian Vieri e Nicola Ventola, l’ex trequartista di Bari Vecchia ha raccontato un episodio curioso: ai tempi in cui giocava nella Juventus, infatti, l’asso portoghese gli ha scritto in privato. Il motivo? Chiedergli di “addolcire” i commenti sul suo conto.

Cassano: Buffon ha dato il mio numero a Cr7

È stato Buffon a fornire a Cr7 il numero, poi sono partiti i messaggi. Ecco il racconto di Cassano durante la diretta: “Ronaldo mi ha scritto per dirmi che dovevo avere rispetto per lui, che dovevo avere maggiore considerazione per quello che aveva vinto e per i gol che aveva fatto. Ma io non ho paura della verità, se voglio sono capace di affrontare il mondo intero, da Papa Francesco all’ultimo di questa Terra. Ho chiamato per chiederglielo e Buffon e mi ha confermato che ha dato il mio numero all’addetto stampa della Juve, che l’ha passato a Ronaldo“.

Chat riservata: la risposta di Cassano a Ronaldo

Il racconto di Cassano continua: “Sapete cosa mi ha scritto? Che lui ha fatto 750 gol e io soltanto 150. Ma dico io: caro Cristiano Ronaldo, hai tutto, devi solo vivere sereno e rilassato. Prendi esempio da Messi, se ne sbatte di tutto e di tutti. Invece di mandare il messaggio a me, rilassati. Gigi Buffon lo sa bene, poi gliel’ho raccontato e mentre parlavo rideva. Anche Chiellini sapeva tutto. Mi ha fatto imbufalire questa storia dei messaggini. Caro Ronaldo, ma come sei messo? Ma che problemi hai?”.

Cassano vs Ronaldo, i tifosi si schierano

E i tifosi cosa ne pensano? Quelli della Juve sono tutti (o quasi) con l’ex idolo, ovviamente: “Quello messo male mi sembra proprio il Cassano“, scrive Ross su Facebook. “E come tutto il resto del mondo, caro Cassano, quando non ti si fila nessuno, parli della Juve“, è il pensierino malizioso di Francesco. “Sto giocatore a Madrid è ricordato come “Il Gordito”, che vuol dire il paffuto. Hai litigato con tutti, ti hanno beccato a guidare senza patente, ne hai combinate un milione di volte più di Balotelli. E ti permetti di tirar fuori “sentenze” su professionisti esemplari?”, è il commento – edulcorato – di Claudio. Ma c’è anche chi ironizza, come Danilo: “Io me lo immagino Cristiano Ronaldo che il lunedì sera è su Twitch ad ascoltare le perle di Cassano alla Bobo Tv e il giorno dopo si fa dare il suo numero e gli scrive per attaccarlo”.

