Juve chirurgica, i tifosi: Pensa se iniziamo pure a tirare in porta

La rimonta continua. La Juventus passa anche a Marassi alimentando i sogni dei tifosi. Una Juventus chirurgica, capace di segnare tre gol senza praticamente tirare in porta. Una Juve vecchio stile, ‘allegriana’ in tutto e per tutto, ma stavolta i supporter da casa non hanno di che rammaricarsi. I tre punti premiano Morata e soci, nella giornata in cui a Vlahovic è concesso persino di riposare un po’.

Allegri fa turnover con la Samp: fuori Vlahovic

Sorpresa, infatti, al momento dell’annuncio delle formazioni: nell’ampio turnover deciso da Allegri c’è spazio per l’esclusione dai titolari di Vlahovic. Tante le seconde linee da Rugani a Pellegrini, allo stesso Kean in attacco. Non pochi i mugugni sui social prima del fischio d’inizio. “Ma riposano tutti tranne Rabiot. Si possono raccogliere firme per metterlo a riposo?”, chiede Renzo. “Squadra monca a sinistra, Pellegrini e Rabiot sono il peggio del calcio”, l’analisi di Andrea. E Loris punge: “Ma come si fa a non schierare Vlahovic? Magari è capace di buttarlo dentro a partita compromessa, col rischio di farlo infortunare”.

Juventus chirurgica: due gol nel primo tempo

Nel primo tempo la Juve si difende, riparte e segna due gol quasi senza accorgersene. Nino è tra quelli che gongolano: “Due gol senza mai tirare in porta. Pensa quando iniziamo a tirare”. Roberto

predica prudenza: “Due a zero senza mai tirare in porta, adesso mi raccomando di mettere un bel pullman davanti alla porta, speriamo di non soffrire anche oggi”. Andrea tesse le lodi di Arthur: “Un primo tempo da Juve ora speriamo non pensano sia finita: Arthur importantissimo”. Daniele ha elogi anche per altri: “Buon palleggio (cosa molto positiva per noi). Buon Cuadrado, buon Morata e al momento buona la difesa. Non facciamo scintille ma non male”.

La Juve soffre nella ripresa, ci pensa Szczesny

Nel secondo tempo però la Juve continua a non tirare in porta e subisce le iniziative della Sampdoria. “Ma è proprio necessario che Rabiot debba giocarle proprio tutte?”, chiede Ciro dopo il penalty concesso ai blucerchiati per fallo di mano del francese. “Per fortuna che c’è Szczesny in porta: almeno i rigori li sa parare”, sottolinea Walter. “Secondo tempo indecoroso, tutti dietro senza mai ripartire”, si lamenta Milly dopo il gol di Sabiri. “Per fortuna questi continuano a segnarsi da soli”, è la chiosa di Gius dopo il pasticcio di Falcone sul colpo di testa di Morata che vale l’1-3.

