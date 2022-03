Verona, Tudor: "Osimhen il più forte? Per me è Vlahovic"

12-03-2022 16:22

In conferenza stampa, nel giorno della vigilia di Verona-Napoli, Tudor ha presentato la partita: “Il Napoli ha giocatori forti, l’allenatore è tra i miei preferiti. I giocatori hanno percepito bene il significato di questa gara. E’ una partita bella, importante, che può darci tante cose. Sanno che ci sarà parecchio pubblico, a loro questa cosa piace. Sanno che col lavoro hanno attirato la gente. Ci tengono a non deluderli e a fare un bel risultato”.

“Spalletti ha detto che è una partita fondamentale per il Napoli? È giusto che lui lo dica. Io parlo per me stesso. Dovremo andare in campo e fare la gara. Io arbitro dello scudetto? Non penso a quello, sono concentrato solo sulla nostra squadra. Osimhen l’attaccante più forte della Serie A? No. Uno dei più forti, ma per me il più forte è Vlahovic”.

