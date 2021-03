Juve, ciclo finito: sul futuro di Pirlo gravano decisioni altrui

Che sia chiuso un ciclo (quello di Andrea Agnelli e della nuova trade composta con Paratici e Nedved?), che sia esaurita l’era di Messi e Cristiano Ronaldo, che la Juve abbia urgenza di essere rifondata e rafforzata nelle sue individualità rimane l’evidenza dell’eliminazione dalla Champions e dall’ammanco che ha palesato le proprie conseguenze in Borsa e nelle parole accorate, ancora prima, del suo presidente.

Juve fuori dalla Champions, ciclo finito: il futuro di Pirlo

Quando fu il turno di Massimiliano Allegri, rimpianto oggi da una parte della tifoseria, le rassicurazioni sembrarono di circostanza e così pure per Maurizio Sarri che fu ingaggiato proprio per raggiungere un obiettivo dalla doppia valenza.

Andrea Pirlo si è mostrato sicuro ai microfoni, ma nelle sue affermazioni si cela anche la constatazione che quanto vale ora potrebbe non essere più una certezza a breve. Da giocatore, da uomo di calcio sa che cosa conta davvero. E l’ombra di Zinedine Zidane grava sul suo futuro, magari non nell’immediato. L’addio alla Champions nonostante la vittoria in casa a Torino agli ottavi inciderà, Pirlo è giovane e già occupa una panchina che pesa anche dal punto di vista mediatico.

Juve: le alternative a Pirlo in panchina

Chi potrebbe prendere il suo posto? I tifosi, i più conservativi, hanno manifestato con una certa benevolenza l’ipotesi di una operazione nostalgia complice la voglia di rientrare di Max Allegri. I temi quali ingaggio e contratti sarebbe secondari, in questo frangente e le indiscrezioni tra i vari Gasperini e Guardiola sono da valutare ma non ancora concrete.

Alternativa di livello sarebbe Zinedine Zidane, pronto a concludere la sua esperienza bis al Real Madrid se non riuscirà a ottenere i risultati sperati. Pirlo, intanto, continua a rassicurare e ha ribadito anche con tanto di Tapiro che spera di vedere la colomba, ma che il ciclo è appena iniziato. E ciò nonostante la storia recente di Allegri e Sarri induca a vedere altro. Chiede tempo al tempo, ma forse è meno di quanto si possa credere.

VIRGILIO SPORT | 11-03-2021 08:59