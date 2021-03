Juve, Pirlo riceve il tapiro e parla del suo futuro

La vittoria, nel match di ritorno degli ottavi di Champions League, per 3 a 2 contro il Porto non è bastata alla Juventus per passare il turno.

Ancora una volta i bianconeri salutano prematuramente la competizione, non senza polemiche e strascichi: l’eliminazione dalla rassegna europea mette a rischio il prosieguo dell’avventura di Andrea Pirlo come tecnico del club.

Non a caso, nella puntata in onda questa sera, 10 marzo, di “Striscia La Notizia” proprio all’allenatore verrà consegnato il tapiro d’oro. Dopo Antonio Conte e Zlatan Ibrahimovic (solo per citare due casi recenti) tocca all’ex calciatore ricevere lo speciale premio.

Raggiunto a Torino, dall’inviato Valerio Staffelli, parlando della “maledizione Champions” della Juve ha detto.

Speriamo di poterci riprovare l’anno prossimo. L’errore di Ronaldo in barriera? Non è solo quello: abbiamo commesso sbagli che nel nostro caso ci sono costati la qualificazione. Il voto a Ronaldo lo lascio dare ai giornalisti, per me è sempre 7, come il suo numero.

Non è il primo tapiro che riceve, questo si va ad aggiungere a un altro “guadagnato” a ottobre. Proprio con riferimento a quell’occasione, il tecnico si lascia andare a una battuta sul suo futuro: “Durante la consegna dello scorso Tapiro mi avete chiesto se avrei mangiato il panettone, ora spero di mangiare pure la colomba…”.

Intanto dopo l’eliminazione, sui social e non solo, è esplosa la rabbia dei tifosi. Molti, infatti, vorrebbero Pirlo fuori dai giochi dopo l‘ultimo deludente risultato: è così partito il toto nome.

Ci sono i nostalgici, quelli che rivorrebbero uno tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri e chi invece vedrebbe bene Gasperini o addirittura Guardiola.

OMNISPORT | 10-03-2021 16:45