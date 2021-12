Juve da rifare anche in difesa: i tifosi spingono per due addii

17-12-2021 09:24

In vista del calciomercato di gennaio la Juventus sta concentrando il suo lavoro soprattutto su centrocampo e attacco, reparti nei quali si sente maggiormente l’assenza di giocatori di qualità. Anche in difesa, però, ci sarebbero degli aggiustamenti da fare, operazioni in entrata che però non sarà possibile portare a termine a meno che non venga ceduto qualcuno dei difensori attualmente in organico.

Juve pronta a cedere Alex Sandro e Rugani

Due, in particolare, sono le pedine di cui la Juventus vorrebbe privarsi. Il primo è Daniele Rugani, centrale arrivato ormai ai 27 anni e che non ha mai veramente convinto club e tifosi bianconeri: per lui in questa stagione appena 4 presenze tra campionato e Champions per un totale di 188 minuti.

L’altro è invece un punto fermo delle ultime stagioni bianconere, Alex Sandro, scalzato nelle ultime gare da Luca Pellegrini nella posizione di terzino sinistro: il brasiliano è tutt’altro che un intoccabile, tuttavia per lui, come per Rugani, non sono arrivate richieste da parte di altre società.

La Juve insomma intende cedere i due, ma per ora è costretta ad aspettare. Intanto i tifosi sperano che qualcuno si faccia avanti: per i supporter juventini Alex Sandro e Rugani sono due elementi sacrificabili per migliorare la squadra.

I tifosi si augurano cambiamenti in difesa

“Sono i primi due da mandare via, ma non sarebbero i soli”, scrive Franco su Facebook. “Almeno 15 dei 25 andrebbero mandati via a calci”, aggiunge Sandro. “Bisogna cambiare anche in difesa, rifondare la squadra con nuovi giocatori, i risultati di campionato lo dimostrano”, il parere di Michele.

“Speriamo che qualcuno si faccia avanti per loro”, si augura Michele. Girolamo, invece, chiede un mea culpa della dirigenza: “Dovrebbero far pagare i danni a chi gli ha rinnovato i contratti”.

