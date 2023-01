Juve, De Sciglio e Cuadrado tornano parzialmente in gruppo

17-01-2023 15:48

Si avvicina la partita d’esordio nella Coppa Italia 2022-2023 per la Juventus, che giovedì sera – 18 gennaio – se la vedrà con il Monza all’Allianz Stadium col fiscio d’inizio fissato alle 21.

Nella giornata odierna, la squadra agli ordini di Massimiliano Allegri si è allenata al mattino al Training Center, focalizzando il lavoro su esercitazioni tecniche dedicate allo sviluppo della manovra e alla finalizzazione, per poi dedicarsi ad approfondimenti specifici per reparto e alla fase del possesso palla. Mattia De Sciglio e Juan Cuadrado hanno svolto in gruppo una parte dell’allenamento. Domani – mercoledì – si torna in campo sempre al mattino.