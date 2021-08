Juve, è il Locatelli day: iniziate le visite mediche

E’ stata una trattativa piuttosto lunga quella che alla fine, ha portato Manuel Locatelli alla Juventus. Dopo la fumata bianca arrivata nella giornata di martedì con l’accordo con il Sassuolo, il club bianconero lavora per perfezionare l’arrivo del forte centrocampista della Nazionale.

Nelle scorse ore, il classe 1998 ha raggiunto la città di Torino e mercoledì mattina si è diretto al ‘J Medical’ dove ha iniziato le visite mediche con il club bianconero. Al termine dell’iter di rito, Locatelli firmerà il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi anni.

Come dicevamo, sono serviti cinque incontri a Juventus e Sassuolo per trovare l’intesa, prima della stretta di mano finale. Nel vertice di ieri le parti hanno raggiunto l’accordo totale sulla base del prestito con obbligo di riscatto per un’operazione complessiva di 35 milioni di euro che i bianconeri dovranno corrispondere al club emiliano.

Massimiliano Allegri si prepara ad accogliere il rinforzo per il suo centrocampo. Dopo essersi laureato campione d’Europa con l’Italia di Mancini, Manuel Locatelli è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus.

OMNISPORT | 18-08-2021 09:32