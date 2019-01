Juve e Roma k.o., il commento Rai bocciato dal web

Ai tifosi di Fiorentina e Atalanta, ma anche a molti spettatori neutrali, non sono proprio piaciute le telecronache che Rai Sport ha offerto in Coppa Italia. Il giorno dopo le sconfitte di Roma e Juventus, la pagina Facebook della redazione sportiva della Rai è stata inondata di commenti di protesta dei telespettatori, furenti per i commenti alle partite, giudicati in entrambi i casi troppo sbilanciati in favore delle squadre sconfitte.

RAI A LUTTO? È stata in particolare la telecronaca di Gianni Bezzi in Fiorentina-Roma a sollevare il maggior numero di proteste, con il giornalista accusato di tenere un tono funereo per la pessima prestazione della squadra di Eusebio Di Francesco. “Tifo Fiorentina, dopo una telecronaca del genere ho la possibilità di scontare il canone??”, scrive un Matteo su Facebook, “Dicono che saranno interrotte tutte le trasmissioni Rai per lutto fino a data da destinarsi”, rincara Samuele. “Prossimo anno telecronista Carlo Zampa e a bordo campo Verdone e Venditti”, ironizza Luca, citando il celebre telecronista-tifoso e i due vip supporter giallorossi. Ma anche il successivo commento nella trasmissione diretta da Franco Lauro ha sollevato la reazione indignata dei tifosi viola. “Che vi era morto qualcuno in studio??? Tutti a piangere dopo le 7 pappine. Guardate che non ha solo perso la Roma, ma ha vinto la Viola!!! smettete di parlare solo di chi ha perso!!! siete scandalosi!!!”.

PRO JUVE. Anche sotto i post che riassumono il lavoro di Rai Sport per Atalanta-Juventus fioccano commenti al veleno: qui nel mirino la telecronaca di Alberto Rimedio, accusato di aver sottolineato troppe volte come il successo della Dea avesse rovinato i piani di Triplete bianconero. “È incomprensibile il fatto che una televisione pubblica, finanziata coi nostri soldi sia palesemente faziosa e di parte inconcepibile che ha fine gara i cronisti non chiedano conto ad Allegri il suo comportamento aggressivo, offensivo, dopo che lo stesso aveva più volte dichiarato che questo calcio ha bisogno che si abbassino i toni!!!”, accusa Roberto, seguito da altri come Marco, che parla di “commento vergognoso e fazioso, sempre a favore della Juve”.

SPORTEVAI | 31-01-2019 10:47