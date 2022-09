19-09-2022 14:14

Dopo la sconfitta di Monza il mondo Juventus sembra una vera polveriera, con Massimiliano Allegri che per ora resta al suo posto in panchina nonostante la stra-grande maggioranza dei tifosi ne chieda l’esonero.

Juve con Bonucci in panchina

Tuttavia la posizione dell’allenatore non è la sola a destare preoccupazione: dopo la sconfitta contro la neopromossa si è infatti aperto un caso Bonucci. Il capitano è infatti rimasto in panchina per tutta la gara, con Allegri che ha preferito schierare da titolare accanto a Bremer la promessa Gatti: l’ex Frosinone ha faticato contro il Monza e questo ha causato altre critiche nei confronti di Allegri.

Alla Juve scoppia il caso Bonucci

Non solo: Bonucci era dato per titolare fino alla vigilia e nel post gara Landucci, secondo di Allegri che era squalificato e dunque assente in panchina, ha ribadito che la scelta di puntare su Gatti è stata puramente tecnica. Bonucci, dunque, è rimasto fuori dalla formazione titolare per volontà di Allegri, che ha invece deciso di confermare Bremer nonostante il brasiliano avesse giocato tutte le gare della stagione fino a questo momento.

Oltre a discutere della bontà della decisione in sé, alcuni tifosi della Juventus avanzano anche l’ipotesi che Allegri abbia voluto punire Bonucci per qualche ragione disciplinare. In questo caso si sarebbe ripetuto almeno in parte quanto avvenuto nel 2017, quando Allegri spedì in tribuna Bonucci – il difensore poi si accomodò sul famoso sgabello – per Juve–Porto, dopo un battibecco tra il tecnico e il giocatore in Juventus-Palermo.

I tifosi della Juve si spaccano su Bonucci

“Quindi, spiegatemi: la panchina di Bonucci ieri è stata una sorta di sgabello in tribuna light?”, domanda su Twitter Ninny. “Bonucci è stato panchinato perché dopo il Benfica ha parlato con Allegri per dirgli cosa non andava secondo lui e che forse era il caso di farsi da parte”, suggerisce Bana. Paolo attacca Allegri per le scelte di formazione: “E comunque è sintomatico che, in un periodo così difficile, reduci da una brutta sconfitta e prima della pausa nazionali… il capitano Bonucci stia fuori per turnover”.

Gli fa eco Marianna: “Come è possibile che, in un momento così delicato e importante per la squadra, il capitano della Juventus sia partito della panchina invece che guidare la squadra dal campo?”. “Bonucci non è un leader – replica Fabio, schierandosi con Allegri – Non è mica colpa sua, ci mancherebbe. Semplicemente non ne ha la stoffa” .

AndGad avanza un’altra teoria: “Alla Juve ci sono giocatori che remano contro, è evidente, vuoi vedere che uno è il capitano? Spero di sbagliarmi ma questa panchina col Monza mi fa pensar male”.