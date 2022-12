24-12-2022 10:11

Nella giornata di ieri, l’ANSA ha comunicato che a Corte d’Appello federale ha fissato per il 20 maggio l’udienza per il caso plusvalenze nell’ambito dell’Inchiesta Prisma. Non solamente la Juventus, ma anche altri club di Serie A e Serie B ora rischiano grosso.

Questa ennesima udienza segue il ricorso dalla Procura federale, che aveva domandato la revocazione parziale della decisione dello scorso maggio proprio della stessa Corte d’appello della FIGC che aveva confermato il proscioglimento deciso dal Tribunale federale.

Possibili sanzioni anche a stagione in corso

Oltre alla Juventus, i club che ora rischiano pesante sono Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara. I tempi brevi per i quali è stata fissata l’udienza potrebbero indicare a volontà di infliggere ai club delle sanzioni già nel corso di questa stagione. Queste sanzioni potrebbero essere proposte già il 20 gennaio.

La domanda di revocazione della Procura federale era stata presentata dopo l’esame dei documenti e degli atti istruttori dell’indagine Prisma, messi a disposizione dalla Procura di Torino. Come si legge su Repubblica, infatti, sarebbero emersi: “numerosi nuovi e ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a modificare la decisione finale”.

Oltre alla Juventus, in Serie A rischiano Sampdoria e Empoli

In Serie A, tralasciando la Juventus, è la Sampdoria quella che rischia maggiormente nell’ambito dell’inchiesta per il caso plusvalenze. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, sotto indagine c’è il trasferimento di Audero per ben 20 milioni di euro, con Peeters in bianconero per 4 milioni. Alla fine di luglio invece a Torino ci arrvai anche Mulè per 3,5 milioni, grazie ad accordi presi nei mesi precedenti. Nella sessione invernale del 2020 la Juventus cede alla Sampdoria in prestito Francofonte, Stoppa e Gerbi, per una somma complessiva di 4 milioni (plusvalenza 1,7); Poi la Juve acquista Vrioni proprio per 4 milioni.

Nel mirino degli inquirenti anche l’Empoli, anche se le trattative coi toscani non sono state approfondite nel fascicolo della Procura. Tuttavia, il nome Empoli emerge dalla relazione finanziaria del 2020.

Questa situazione potrebbe causare uno stravolgimento anche nella classifica di Serie A e di Serie B, con penalizzazioni, retrocessioni e molto altro. È ancora presto, ma essendo così tanti club coinvolti il pericolo di un marasma generale esiste.

LA Serie B potrebbe uscirne a pezzi

Tra i club che hanno maggiori legami con la Juventus c’è il Genoa, per il quale sono sotto indagine le trattative per Sturaro (18 milioni alla Juve) e per Petrelli e Portanova (18 milioni al Genoa).

Per quanto riguarda il Parma, Erik Lanini va Parma il 31 gennaio 2020 per 2,3 milioni, geberando una plusvalenza di 2,2. A Torino ci va Alessandro Minelli per 2,9 milioni. Sempre la Gazzetta parla anche del Pisa: il 28 giugno 2020 la Juve vende al Pisa Leonardo Loria a fronte di 2,5 milioni di euro, generando una plusvalenza di 2,4. Nella medesima data, la Vecchia Signora conclude l’acquisto di Stefano Gori per 3,2 milioni.

Viene monitorato anche il Pescara per l’operazione Edoardo Masciangelo, mentre per quanto riguarda la Pro Vercelli si guarda alle operazioni Giulio Parodi per 1,3 milioni, garantendo una plusvalenza dello stesso importo (allo stesso tempo viene acquistato anche Davide De Marino per 1,5 milioni).