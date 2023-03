La prova del greco Sidiropoulos allo Stadium in Europa League analizzata ai raggi X dall'esperto di Dazn Luca Marelli

10-03-2023 08:58

Come sono lontani i tempi in cui si parlava di errori arbitrali a favore della Juventus: il vento negli ultimi tempi è cambiato e vale per il campionato (si pensi al gol annullato a Milik con la Salernitana) come nelle coppe come testimonia la prestazione del 43enne greco Tasos Sidiropoulos nella gara di andata degli ottavi di Europa League tra Juventus e Friburgo di ieri all’Allianz Stadium.

Juventus-Friburgo, i precedenti dell’arbitro con i bianconeri

C’era un solo precedente tra Sidiropoulos e la Juventus che risaliva alla stagione 2019-2020 nella sfida dei gironi di Champions League contro la Lokomotiv Mosca, sempre allo Stadium, vinta per 2-1 dai padroni di casa. Nei panni di quarto uomo, inoltre, Sidiropoulos aveva fatto parte del team arbitrale in Ajax-Juve, quarto di finale Champions, nell’1-1 firmato Cristiano Ronaldo.

Juventus-Friburgo, ammoniti quattro giocatori

Assistito dai connazionali Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis con quarto uomo Vassilis Fotias e al Var il polacco Tomasz Kwiatkowski con all’AVar – Agelos Evangelou l’arbitro greco ieri a Torino ha estratto quattro volte il cartellino giallo: pt 24′ Ginter (F); 6′ st Holer (F), 27′ st Bremer (J), 44′ st Bonucci (J).

Juventus-Friburgo, i casi discussi

Due in particolare gli episodi da moviola. Al 14′ gol annullato alla Juve. Rabiot insacca ma a gioco fermo: l’arbitro ha visto un fallo di Locatelli sulla riconquista del pallone mentre al 62′ viene annullata una rete al Friburgo. Holer trova la rete in girata, dopo la punizione calciata dagli ospiti e la sponda di un compagno: il VAR ravvisa però un fallo di mano sull’assist di Ginter e annulla il pari.

Juventus-Friburgo, per Marelli gol Juve era regolare

A fare chiarezza è Luca Marelli. L’esperto di Dazn ravvisa un errore dell’arbitro e dice: “Sul gol annullato al Friburgo non c’è alcun dubbio: si tratta di un assist di mano. La particolarità di questo episodio è che non sarebbe stato fischiato in difesa, mentre in attacco giusto fischiarlo perché decisivo per il gol successivo. Non c’era invece fallo di Locatelli nell’azione che ha portato al tiro di Rabiot, l’arbitro ha fischiato in fretta”.