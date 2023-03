I bianconeri hanno superato di misura il Friburgo con il gol di Di Maria, ma tutti gli occhi sono puntati sulla giovane stella

09-03-2023 23:47

E’ bastata una rete del solito Di Maria alla Juventus per piegare il Friburgo all’Allianz Stadium nella partita d’andata degli ottavi di finale di Europa League. In vista della gara di ritorno in programma tra una settimana in Germania, i bianconeri guardano con una certa apprensione alle condizioni di Federico Chiesa, che entrato nella ripresa ha accusato alcuni problemi che saranno valutati nelle prossime ore.

Dopo la partita Massimiliano Allegri ha aggiornato sulle condizioni del figlio d’arte e si è complimentato con la squadra per la solida vittoria contro il team di Bundesliga. Poi non ha risparmiato un’altra frecciata a Paul Pogba, escluso dal match dopo il ritardo di mercoledì.

Allegri: “Come sta Chiesa? Dobbiamo valutare”

Chiesa è stato in dubbio fino all’ultimo proprio per un fastidio che lo ha colpito alla vigilia della partita, e Allegri ha alla fine deciso di non farlo partire titolare. L’ex Fiorentina è entrato nella ripresa al posto di Vlahovic, ma dopo un’azione ha sentito un fastidio al ginocchio destro.

La giovane stella è rimasta in campo ad aiutare la squadra, ma giocando a mezzo servizio. “Ora non so nulla. Ha sentito un fastidio da valutare, speriamo tutti non sia nulla di grave. Poi c’è anche Di Maria da valutare. Ci saranno un po’ di giocatori da valutare”, ha dichiarato Allegri, che ha spiegato che Chiesa sarà sottoposto ad alcuni test nei prossimi giorni.

Allegri: “Una prestazione di grande intensità”

L’elogio alla squadra: “I ragazzi hanno fatto veramente una bella partita, di grande intensità, di buona tecnica. Fortunatamente sul gol loro c’era fallo di mano, altrimenti nell’unica occasione che abbiamo subito su una palla alta rischiavamo di pareggiare questa partita…”.

“La cosa che dobbiamo migliorare, però, è la precisione nei passaggi, e le scelte di passaggio. C’è stato un assist straordinario di Di Maria, ne ho parlato poi con Moise, quando è partito Chiesa, lì i tempi di passaggio diventano fondamentali, altrimenti gli altri ritornano nella posizione. E’ capitato anche in un altro paio di situazioni dove potevamo scegliere meglio, questi sono passaggi che fanno la differenza. Il ritorno non sarà semplice, ma abbiamo creato tanto, loro dovranno concederci spazi e dovremo sfruttarli al massimo”.

Allegri: “Contento per Kean, ha reagito bene”

Allegri ha fatto i complimenti anche al discusso Kean, nel mirino di tifosi e critica dopo l’espulsione lampo nell’ultima giornata di campionato: “Sono contento per Kean che ha fatto bene. Mi dispiace che non ci sia domenica, abbiamo una partita molto difficile e importante, bisogna tornare a vincere in campionato con la Samp, poi dopo andiamo a Milano e negli scontri diretti può succedere tutto”.

Juve, Allegri punge Pogba

In conferenza stampa Allegri è tornato sulla situazione di Pogba, escluso dalla partita per essersi presentato in ritardo al ritiro: “Stasera è venuto all’orario giusto dell’inizio della partita, contiamo anche su di lui… Tutti quelli che sono in squadra devono dare un apporto”.