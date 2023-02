Si ripartirà, in panchina, da Massimiliano Allegri. Dopodiché, il primo paletto sarà la conferma di Di Maria. E se l'attaccante serbo dovesse approdare in Premier League...

26-02-2023 11:08

Che il mercato di casa Juventus sia inevitabilmente condizionato dalle vicende extra-campo, è qualcosa di assodato. Tuttavia, non mancano le strategie bianconere per una campagna di potenziamento che, con o senza la partecipazione alla prossima edizione di Champions League, sarà di livello e con l’obiettivo di riportare la Vecchia Signora al vertice anzitutto del massimo campionato italiano, dopo tre anni di “magra”.

Juventus 2023-2024: si riparte da Massimiliano Allegri

Anzitutto, secondo la Gazzetta dello Sport, l’idea sarebbe quella di ripartire da Massimiliano Allegri, forte dei 47 punti conquistati – sin qui – sul campo, cammino da seconda posizione in classifica, depauperata però dall’ormai arcinota forte penalizzazione di 15 punti. Dalla Continassa il pensiero è che – anche in considerazione di come il tecnico livornese si starebbe muovendo da “frontman” in questo delicato periodo di viavai dirigenziale – non ci sarebbero motivi per non puntare nuovamente su di lui.

Juventus 2023-2024: il primo paletto di Allegri? La conferma di Angel Di Maria

Poi arrivano le ragioni di calciomercato “puro”. Prima di ogni altra cosa, infatti, si starebbe lavorando per la riconferma di Angel Di Maria, autore di 6 reti nelle ultime 7 partite, tre dei quali arrivati nel corso della sbalorditiva prestazione allo stadio della Beaujoire contro il Nantes in Europa League. E’ il primo paletto posto proprio da Allegri: in questo senso, il Decreto Crescita potrebbe sorridere alla Juve: il secondo anno del Fideo in Italia farebbe infatti scattare l’agevolazione sul lordo. L’offerta di rinnovo al giocatore è di 6 milioni di euro più bonus e la sua permanenza a Torino, oggi, non sembra più così impossibile. Anzi.

Juventus 2023-2024: ecco chi arriva in caso di addio a Vlahovic

Ma c’è di più: secondo invece il Corriere dello Sport, la Juventus ha intenzione di fare sul serio con l’Atalanta per l’attaccante danese classe 2003 Rasmus Højlund, autentica rivelazione non solo della Dea ma dell’intera Serie A 2022-2023. Questo con o senza partenza di Dusan Vlahovic, appetito da mezza Premier League (Manchester United e Arsenal su tutte). Højlund, però, il cui cartellino – proprio grazie alle ottime prestazione con l’Atalanta – starebbe continuando a lievitare arrivando, allo stato dell’arte a quota 45 milioni.