Juve, i tifosi fiutano il colpo: Prendiamolo subito

Dalla società sono subito arrivate smentite, ma in fondo “il calcio è bugia”. E allora perché non sognare il grande colpo last minute, il rinforzo che potrebbe trascinare la Juve alla clamorosa rimonta in campionato e guidare l’attacco bianconero nei decisivi confronti di Champions a eliminazione diretta? Stiamo parlando naturalmente di Edin Dzeko, il centravanti bosniaco in rotta con Fonseca e con la Roma che, in caso di conferma del tecnico portoghese, potrebbe essere messo sul mercato.

La telenovela Dzeko-Fonseca

Dzeko è ai ferri corti con Fonseca. Subito dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia, con tanto di pasticcio dei sei cambi, l’attaccante ha tuonato nei confronti dell’allenatore e dello staff tecnico. La situazione, poi, è degenerata nei giorni successivi, quando a Trigoria s’è rischiato addirittura l’ammutinamento. Risultato? Dzeko è stato escluso con una scusa (problemi fisici) dai convocati per la gara di campionato ancora con lo Spezia e la Roma ha già sondato il terreno per altri attaccanti. Un tentativo a vuoto è stato consumato last minute per Milik, approdato al Marsiglia, col ds Tiago Pinto all’affannosa ricerca di bomber sul mercato.

Tifosi Juve: Prendiamo Dzeko

La logica è stringente: se la Roma è alla ricerca di un attaccante, vuol dire che Dzeko è in uscita. E i tifosi della Juve fiutano il colpo. “Prendiamolo subito”, suggerisce Giuseppe. “Fosse per me non avrei dubbi, sarebbe una freccia in più per l’arco di Pirlo in una seconda parte di stagione densa di impegni e di appuntamenti decisivi”, sottolinea Guglielmo. “Di solito quando la Juve smentisce subito in realtà poi va avanti con la trattativa”, suggerisce un altro tifoso speranzoso. Controcorrente l’opinione di Giulio: “È avanti con l’età ed è un piantagrane, verrebbe solo a dar fastidio appena si renderà conto di essere una riserva, seppur di lusso. A questo punto tanto valeva riprendere Mandzukic“.

SPORTEVAI | 23-01-2021 11:34