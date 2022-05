18-05-2022 09:24

Un altro anno così, senza titoli e con tanti fischi e critiche, non vogliono passarlo. Due stagioni senza Scudetti sono già troppi per la Juventus, che si sta muovendo come un carrarmato sul mercato. La strategia chiesta da Allegri è chiara: va bene dare spazi ai giovani (come de Ligt e Vlahovic), ma servono anche campioni esperti e la società intende accontentarlo.

Nel mirino Di Maria, Perisic, Milinkovic-Savic e Pogba solo per citarne alcuni. E’ soprattutto a centrocampo che mancano uomini di classe e personalità e il laziale o il francese sarebbero accolti con entusiasmo: ma chi è l’uomo giusto per la nuova Juve?

Milinkovic-Savic costa 60 milioni, Pogba ha un ingaggio elevato

Per il mercato della Juventus sembra esserci l’imbarazzo della scelta. Tra Perisic e Di Maria sceglierà Allegri, per l’acquisto di uno solo tra i due campioni. Per quanto riguarda invece li piste che portano a Milinkovic-Savic e Pogba alla Juve, il discorso è differente. Non che sia scontato che uno dei due arrivi, sia chiaro. Ma non mancano le difficoltà.

Per Milinkovic-Savic alla Juve il presidente della Lazio Lotito chiede cifre esorbitanti a partire da 60 milioni di euro, consapevole che il giocatore ha mercato anche all’estero; su Pogba c’è anche il PSG pronto ad offrire il doppio dei soldi che può dare la Juventus, offerta che ha scatenato la rabbia e l’ironia dei tifosi bianconeri.

Mercato Juve: Milinkovic-Savic scelta di testa, Pogba scelta di cuore

Cosa ne pensano i tifosi delle scelte di mercato della Juventus? Sui social parte il sondaggio per il ritorno di Pogba alla Juve o l’acquisto di Milinkovic-Savic ed ecco le risposte: “Il POLPO perché per me, al 100% della condizione psicologica fisica e con le nuove e giuste motivazioni che avrebbe, è fuori categoria e sarebbe ancora oggi uno de 3 centrocampisti più forti al mondo, SMS fortissimo ma non al suo livello secondo me” oppure: “il portafoglio dice Pogba, per Savic Lotito chiede troppo…” e ancora: “La testa dice Milinkovic-Savic, il cuore Pogba”

Milinkovic Savic alla Juve preferito a Pogba dai tifosi

Prende più gradimenti, sia pur non di molto, il centrocampista della Lazio: “Savic, non è tecnicamente Pogba ma ha tutto il resto dalla sua parte, poi oh, basta che ne arriva uno” oppure: “MS senza nessun dubbio , vogliono 60? Gliene darei anche qualcuno in più (tanto non sono miei , abbonamento a parte)” e ancora: “Milinkovic… basta minestre riscaldate“.

C’è chi scrive: “Per tanti motivi Savic, ma finanziariamente conviene Pogba” e poi: “Savic prenderebbe meno ma paghi le tasse al massimo e costa almeno 60. Pogba costa zero , prenderebbe quasi 10 ma con tasse dimezzate” e ancora: “Quello dei due che scarta il PSG a me va bene”.

Infine la soluzione più comoda: “Entrambi, perché possono giocare tranquillamente insieme. Sono calciatori diversi anche se per molti sono simili. In comune hanno la fisicità e la propensione a fare qualche gol. Pogba ha dalla sua una maggior tecnica sopraffina e la capacità di sfornare assist a ripetizione”.

SPORTEVAI