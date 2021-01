Juve, i tifosi invocano il colpo dalla Premier

“Giroud ci potrebbe anche servire”. Le parole pronunciate da Andrea Pirlo dopo la vittoria della Juventus sull’Udinese hanno infiammato le speranze dei tifosi bianconeri. Per i supporter della Juve, infatti, l’esperto attaccante francese in uscita dal Chelsea potrebbe essere la pedina ideale con cui completare il reparto offensivo nel mercato di gennaio: Giroud è una prima punta duttile, in grado di segnare ma soprattutto di fare da riferimento per i compagni d’attacco. Insomma un partner che potrebbe essere perfetto per Cristiano Ronaldo.

I tifosi invocano il colpo Giroud

I tifosi bianconeri ne sono convinti, al punto che il nome del centravanti francese è schizzato in testa ai top trend di Twitter nelle ultime ore. Gli juventini parlano di Giroud sui social e approvano il suo eventuale arrivo a Torino. “Giroud serve a questa Juventus – commenta Valerio su Twitter -. Ronaldo e Morata non potranno fare 50 partite senza mai tirare il fiato, e questo Dybala ancora poco brillante non può reggere da solo il reparto”.

“Cmq tra i vari altri nomi che ho letto, meglio Giroud. Non so come la pensate voi”, aggiunge Noire. “Giroud o Diego Costa, dato che lo scouting pare sia insufficiente”, replica Marco. Qualche dubbio, invece, solleva Sullizeri, anche perché il francese ha 34 anni: “Meglio Giroud, ma mi chiedo se non ci sia di meglio in giro. In realtà, il progetto U23 dovrebbe dare alla prima squadra la quarta punta. Evidentemente, ancora su questo siamo in ritardo”.

Dubbi sulle pretese del Chelsea

Gianni è sulla stessa lunghezza d’onda: “Sicuramente Giroud sarebbe l’ideale soprattutto perché ha anche esperienza in Europa… però prendere un giovane di prospettiva a un prezzo modico sarebbe un bel colpo per gennaio”.

Giorgio, invece, vota per il francese: “Giroud sicuramente buono! Lo score delle sua carriera parla per lui”. Per Fantom, il problema non è l’attaccante, ma le pretese del Chelsea: “Visti i nomi che circolano, Giroud sarebbe ottimo, altrochè! Ma dubito che il Chelsea ce lo regali”.

SPORTEVAI | 04-01-2021 11:26